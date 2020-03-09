Güvenli liman varlıklarına yönelim artıyor - Ekonomist

Güvenli liman varlıklarına yönelim artıyor
Küresel piyasalarda riskten kaçışların hakim olduğu görülüyor. Koronavirüsünün ekonomik etkileri ile beraber endişelerin artmasıyla küresel hisse senedi piyasaları kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi.
Uzmanlara göre, Merkez Bankaları’nın faiz indirme adımlarının yanında, likidite verme ve varlık alımlarını da artırdığını görebiliriz.
Piyasalarda son günlerde tırmanan oynaklığın kısa vadede azalması beklenmiyor. Türk ve Rus heyetleri arasında
yapılan görüşmelerde ateşkesin sağlanması konusunda anlaşıldı.
Bundan sonra uzmanlara göre pozisyon alırken yine de temkinli olmakta fayda var. Borsadaki düşüşlerin hisse alımları için fırsat olduğu ifade ediliyor.
Riskli varlıklarda yüksek seyreden volatilite ile güvenli liman varlıkları da yoğun talep görüyor. Ons altındaki yükseliş sürerken portföylerde altın bulundurulması önerileri devam ediyor.
PİYASA GÜNDEMİ
10 MART SALI
Türkiye’de işsizlik oranı açıklanacak.
11 MART ÇARŞAMBA
ABD’de çekirdek TÜFE verileri duyurulacak.
12 MART PERŞEMBE
Avrupa MB faiz kararı açıklanacak.
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