BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM başvuru şartları neler?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından üstün yetenekli öğrencilerin tespiti ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla her yıl düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri.

2026 BİLSEM başvuruları ne zaman?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci tanılama süreci, özel yetenekli öğrencilere tanınan önemli bir fırsat olduğu için takvimi büyük bir merakla takip edilmektedir.

2026 yılına ait BİLSEM başvuru takvimi henüz Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalar güçlü bir öngörü sunmaktadır:

Öğrencilerin öğretmenler tarafından aday gösterilmesi ve ön değerlendirme (tablet sınavı) başvurularının alınması genellikle Kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk haftası arasında başlamaktadır.

Bu nedenle, 2026 yılı BİLSEM öğrenci tanılama başvurularının da benzer tarihlerde (Kasım/Aralık 2025) başlaması beklenmektedir.

BİLSEM başvurusu kimler yapabilir?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) süreci, özel yetenekli öğrencilerin keşfedilip desteklenmesi için MEB tarafından titizlikle yürütülen bir programdır. Paylaştığınız bu özet, sürecin temel aşamalarını ve sonuç sorgulama yöntemlerini net bir şekilde belirtmektedir

Amaç ve Kapsam:

BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin (genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarında) potansiyellerini geliştirmeyi amaçlar.

Başvurular, örgün eğitimin ilkokul kademesindeki öğrenciler için geçerlidir.

Başvuru ve Değerlendirme Aşamaları:

Aday Gösterimi: Süreç, öğrencinin sınıf öğretmeni tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilmesiyle başlar.

Ön Değerlendirme: Aday gösterilen öğrenciler, grup taraması şeklinde yapılan ilk aşama değerlendirmeye (genellikle tablet uygulaması) alınır.

Bireysel Değerlendirme: Ön değerlendirmede başarılı olanlar, yetenek alanlarına göre bireysel incelemeye (mülakat) tabi tutulur.

Kayıt Hakkı: Tüm aşamalardan başarıyla geçen öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitim alma hakkı kazanır.

Sonuç Sorgulama:

Başvuru, randevu ve değerlendirme sonuçları açıklandığında, öğrenciler ve veliler sorgulamayı iki ana kanal üzerinden yapabilirler:

e-Okul Sistemi: Öğrenci bilgileri üzerinden.

MEB'in Resmî İnternet Sitesi (orgm.meb.gov.tr) ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular aracılığıyla.