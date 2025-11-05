Olumlu tepkiler aldığını belirten Çınar, "Olumsuz tepki olmuyor. Olumsuz tepki bir tepki insan bana niye verebilir ki? Zaten olumsuz tepki veren insan kendi hayatından memnun olmayan bir insandır, ki benim hayatıma tepki veriyor. Ben hiçbir zaman hayatımda hiç kimsenin hayatına tepki vermiyorum, neden? Çünkü kendi hayatımdan memnunum. Herkes kendisini sorgulasın. Çok fazla başka bir insanın hayatından rahatsız olan veya çok fikir sahibi olan insan dönsün dolaşsın desin ki, 'Ben bu hayatımda acaba ne yapıyorum?

Niye ben başka insana bu kadar düşünce, emosyon, duygu sarf ediyorum ki kendi hayatıma bakamıyorum?' Bilmiyorum ben hiçbir zaman başkasının hayatına ne baktım, ne kıskandım, ne keşke benim böyle olsun dedim. Ne keşke böyle olmasaydım dedim. Herkes aslında ülkemizde kendi önüne baksa hepimizin çok daha mutlu olacağına inanıyorum. Sadece olumlu tepki oldu. Herkes geliyor, 'Aa ağabey sen böyle miydin?' falan. Allah’a şükürler olsun bu şekilde tepkiler alıyorum. Başka tepkiler almıyorum. Bir tanesi aradı, ismini vermeyeceğim. Bir iki tane daha alt liglerden, benim daha yakın olduğum, Almanya’dan tanıdığım arkadaşlarım aradı ama başka yok. Öyle çok arayan soran olmadı. Ama yanlış anlaşılma olmasın, zaten aramalarını beklemiyorum. Herkesin kendisine göre bir hayatı var. Hiç kimse İstanbul’da futbol oynarken arayıp da sırf onunla bir iki sene top oynadık diye aramak zorunda değil. Ben bunu kötü algılamıyorum" diye konuştu.