Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 Sömestr tatili tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılına ait Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi kesinleşti. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri de bu takvim kapsamında netleşmiş oldu.
2025-2026 Yarıyıl (Sömestr) Tatili Tarihleri
MEB'in yayımladığı takvime göre, sömestr tatili öncesinde ilk dönem, belirlenen tarihte sona erecektir:
Birinci Dönemin Sona Ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl (Sömestr) Tatili Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Yarıyıl (Sömestr) Tatili Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma
Öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacaklardır.
ARA TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre ara tatiller ve diğer tatil dönemleri şöyledir:
|Tatil Dönemi
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Süre
|Birinci Dönem Ara Tatili
|10 Kasım 2025 Pazartesi
|14 Kasım 2025 Cuma
|1 hafta
|İkinci Dönem Ara Tatili
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
|1 hafta
MEB Tatil Takviminde Resmî ve Dinî Bayramlar
MEB'in 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi, ara ve yarıyıl tatillerinin yanı sıra resmî ve dinî bayram tatillerini de kapsayarak öğrencilerin ve velilerin tüm yıl boyunca yapacakları planlamalara ışık tutuyor.
|Bayram Adı
|Tarih Aralığı
|Durum
|Ramazan Bayramı Tatili
|19 Mart – 22 Mart 2026
|19 Mart Perşembe öğleden sonrası başlar. Tatilin bir kısmı (19-20 Mart) İkinci Dönem Ara Tatiline denk gelmektedir.
|Kurban Bayramı Tatili
|26 Mayıs – 30 Mayıs 2026
|26 Mayıs Salı öğleden sonrası başlar.
|23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
|23 Nisan 2026 Perşembe
|Resmî tatil, öğrenciler törenlere katılır.
|19 Mayıs (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı)
|19 Mayıs 2026 Salı
|Resmî tatil, öğrenciler törenlere katılır.
|29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)
|29 Ekim 2025 Çarşamba
|Resmî tatil, öğrenciler törenlere katılır (28 Ekim yarım gün).