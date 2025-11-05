Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 Sömestr tatili tarihi

MEB Tatil Takviminde Resmî ve Dinî Bayramlar

MEB'in 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi, ara ve yarıyıl tatillerinin yanı sıra resmî ve dinî bayram tatillerini de kapsayarak öğrencilerin ve velilerin tüm yıl boyunca yapacakları planlamalara ışık tutuyor.