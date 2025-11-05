ARA
  • Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 Sömestr tatili tarihi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimine göre, okulların birinci döneminin ne zaman sona ereceği ve ara tatil tarihleri kesinleşti. Peki Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 Sömestr tatili tarihi


2025-2026 eğitim öğretim yılına ait Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi kesinleşti. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri de bu takvim kapsamında netleşmiş oldu.

 

2025-2026 Yarıyıl (Sömestr) Tatili Tarihleri

MEB'in yayımladığı takvime göre, sömestr tatili öncesinde ilk dönem, belirlenen tarihte sona erecektir:

Birinci Dönemin Sona Ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl (Sömestr) Tatili Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Yarıyıl (Sömestr) Tatili Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

Öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacaklardır. 

ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre ara tatiller ve diğer tatil dönemleri şöyledir:

Tatil DönemiBaşlangıç TarihiBitiş TarihiSüre
Birinci Dönem Ara Tatili10 Kasım 2025 Pazartesi14 Kasım 2025 Cuma1 hafta
İkinci Dönem Ara Tatili16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma1 hafta

MEB Tatil Takviminde Resmî ve Dinî Bayramlar

MEB'in 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi, ara ve yarıyıl tatillerinin yanı sıra resmî ve dinî bayram tatillerini de kapsayarak öğrencilerin ve velilerin tüm yıl boyunca yapacakları planlamalara ışık tutuyor.

 

Bayram AdıTarih AralığıDurum
Ramazan Bayramı Tatili19 Mart – 22 Mart 202619 Mart Perşembe öğleden sonrası başlar. Tatilin bir kısmı (19-20 Mart) İkinci Dönem Ara Tatiline denk gelmektedir.
Kurban Bayramı Tatili26 Mayıs – 30 Mayıs 202626 Mayıs Salı öğleden sonrası başlar.
23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)23 Nisan 2026 PerşembeResmî tatil, öğrenciler törenlere katılır.
19 Mayıs (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı)19 Mayıs 2026 SalıResmî tatil, öğrenciler törenlere katılır.
29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)29 Ekim 2025 ÇarşambaResmî tatil, öğrenciler törenlere katılır (28 Ekim yarım gün).
0
