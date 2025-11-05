Diyarbakır'da hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
1 DİYARBAKIR'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?
Proje kapsamında Diyarbakır'da 12 bin 165 konutun yapılması planlanıyor.
2 Hangi ilçede ne kadar konut inşa edilecek?
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|DİYARBAKIR
|MERKEZ
|DİYARBAKIR MERKEZ (BAĞLAR,KAYAPINAR) 10000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|10000
|2
|DİYARBAKIR
|BİSMİL
|DİYARBAKIR BİSMİL 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|3
|DİYARBAKIR
|ÇÜNGÜŞ
|DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|4
|DİYARBAKIR
|ÇERMİK
|DİYARBAKIR ÇERMİK 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
3 İlçe bazında konut dağılımı
|5
|DİYARBAKIR
|ÇINAR
|DİYARBAKIR ÇINAR 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|142
|6
|DİYARBAKIR
|DİCLE
|DİYARBAKIR DİCLE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|7
|DİYARBAKIR
|EĞİL
|DİYARBAKIR EĞİL 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|126
|8
|DİYARBAKIR
|HANİ
|DİYARBAKIR HANİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|9
|DİYARBAKIR
|HAZRO
|DİYARBAKIR HAZRO 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|10
|DİYARBAKIR
|KULP
|DİYARBAKIR KULP 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|11
|DİYARBAKIR
|LİCE
|DİYARBAKIR LİCE 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|12
|DİYARBAKIR
|SİLVAN
|DİYARBAKIR SİLVAN 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
5 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.
6 BAŞVURU TARİHİ VE KURALAR NE ZAMAN?
Başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
7 KİMLERE NE KADAR KONTENJAN VAR?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5
Engelli vatandaşlarımız: %5
Emekli vatandaşlarımız: %20
3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10
Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20
Diğer alıcı adayları
8 GELİR ŞARTI NE KADAR?
İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.
9 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.