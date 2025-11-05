ARA
  • Balıkesir’in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Balıkesir’in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.


Balıkesir’in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli inceleme ve tespitler yapılmış olup, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a istinaden AFAD Başkanlığı tarafından 1 Kasım 2025 tarihinde alınan karar ile Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesi ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak belirlenmiştir" denildi.

