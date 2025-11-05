Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi 2025 ne zaman yatar? Sağlık çalışanları ne kadar promosyon alacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık Bakanlığı personeli için promosyon görüşmeleri, hem merkezi düzeyde hem de yerelde yürütülen bir süreci yansıtıyor:

Görüşme Yapısı: Promosyon anlaşmaları için görüşmeler bir yandan merkezden yönetilirken, diğer yandan her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından bankalarla yerel düzeyde yürütülmektedir. Bu ikili yapı, iller arasında farklı miktarların ortaya çıkma nedenlerinden biridir.

Ödeme Takvimi: Promosyon ödeme takviminin netleşmesi için öncelikle ilgili il bazında veya merkezi olarak promosyon anlaşmasının tamamlanması gerekmektedir. Anlaşma sağlandığında ödeme tarihi de kesinleşecektir.

Ödeme Şekli: Sağlık çalışanlarına yapılacak promosyon ödemeleri, kesinti olmadan ve tek seferde (peşin olarak) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.

Şu an itibarıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine, miktarına veya ödeme takvimine ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.