Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi 2025 ne zaman yatar? Sağlık çalışanları ne kadar promosyon alacak?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı yüzbinlerce çalışanı ilgilendiren banka promosyon ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusu, anlaşma süreçleri devam ettiği için gündemdeki yerini koruyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Sağlık Bakanlığı personeli için promosyon görüşmeleri, hem merkezi düzeyde hem de yerelde yürütülen bir süreci yansıtıyor:
Görüşme Yapısı: Promosyon anlaşmaları için görüşmeler bir yandan merkezden yönetilirken, diğer yandan her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından bankalarla yerel düzeyde yürütülmektedir. Bu ikili yapı, iller arasında farklı miktarların ortaya çıkma nedenlerinden biridir.
Ödeme Takvimi: Promosyon ödeme takviminin netleşmesi için öncelikle ilgili il bazında veya merkezi olarak promosyon anlaşmasının tamamlanması gerekmektedir. Anlaşma sağlandığında ödeme tarihi de kesinleşecektir.
Ödeme Şekli: Sağlık çalışanlarına yapılacak promosyon ödemeleri, kesinti olmadan ve tek seferde (peşin olarak) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.
Şu an itibarıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine, miktarına veya ödeme takvimine ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin maaş promosyonu beklentisi, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte tavan yapmış durumda. Çalışanlar, en az üç yıllık maaş tutarı kadar bir ödeme yapılmasını talep ediyor.
Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşması Son Durum
Promosyon sürecine dair öne çıkan temel başlıklar şunlardır:
Çalışan Talebi: Personel, geçmiş yıllardaki anlaşmaların enflasyon karşısında değer kaybetmesi nedeniyle, bankalarla yapılacak yeni anlaşmanın en az üç yıllık maaş tutarına denk gelmesini istiyor.
Merkezi Anlaşma Beklentisi: Mevcut durumda il müdürlükleri bazında farklılık gösteren promosyon miktarları nedeniyle, çalışanlar arasında adaleti sağlamak amacıyla merkezi bir anlaşma yapılması yönündeki beklenti artmıştır.
Gündemdeki Teklif: Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde bankalar tarafından 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir teklif sunulduğu iddia edilmiştir.
Sendika Tepkisi: Sendikalar, söz konusu 100.000 TL'lik teklifin mevcut ekonomik koşullar altında memnuniyet yaratmadığını ve tutarın revize edilmesi gerektiğini net bir dille vurgulamıştır.
Bakanlık Hedefi: Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın il müdürlükleri için yapılan anlaşmalarda en az 100.000 TL'lik bir taban fiyat belirlemeyi hedeflediği ve bu tabanı düşük bulan iller için bankalarla (özellikle Ziraat Bankası ile) görüşmelerin hala devam ettiği belirtilmektedir.
Resmi Açıklama: Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına ilişkin henüz merkezi ve kesin bir tutar açıklaması yapılmadı.
Promosyon Yerine Faizsiz Kredi İddiası
Sağlık çalışanlarının promosyon ödemelerine yönelik beklentileri sürerken, bankalarla yapılan görüşmelerde nakit ödeme yerine geçebilecek yeni bir model de gündeme geldiği iddia ediliyor
Promosyon ödemesinin tamamının veya bir kısmının nakit olarak verilmesi yerine, çalışanlara faizsiz kredi kullanma imkanı sunulması formülü bazı kurumlarda gündeme gelmiştir.
Bir iddiaya göre, Sağlık Bakanlığı'nın promosyon görüşmelerinde de benzer bir seçeneğin konuşulduğu belirtiliyor. Bu formüle göre:
Personelin nakit promosyonun bir kısmından feragat ederek, 200.000 TL ile 550.000 TL arasında faizsiz kredi kullanabileceği öne sürüldü.
Bu model, sağlık çalışanları arasında heyecan yaratsa da, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı veya ilgili bankalar tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
Sağlık Bakanlığı personelinin promosyon anlaşmasının nihai tutarı ve ödeme şekli (nakit veya faizsiz kredi) hakkındaki resmi kararı öğrenmek için görüşmelerin sonuçlanması beklenmektedir.