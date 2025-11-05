ŞOK Marketlerden bilanço değerlendirmesi var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler 2025'in 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Yılının 9 aylık döneminde cirosunu 199 milyar liraya yükselten şirket, 11 bin 57 mağazaya sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, yılın 9 aylık döneminde istikrarlı büyümelerini sürdürürken müşterilerine en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Demirel, her gün ucuz fiyat politikaları ve kazandıran kampanyalarla müşterilerin bütçesine destek olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mart ayındaki '100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını kasımda tekrar ederek müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz 'ŞOK'ta Ben de Varım' projemiz ve öz markalarımızla yerli üreticilere desteğimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdürürken, perakende sektöründeki öncü uygulamalarımızla paydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."





