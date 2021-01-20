HSBC değerlendirdiği 7 nihai tüketim şirketinde fiyat hedeflerini yükseltirken, beğendiği hisseleri Mavi ve Ülker olarak açıkladı.
HSBC analistleri Bülent Yurdagül ve Neerav Agarwal’ın kaleme aldığı raporda yedi nihai tüketim şirketinin fiyat hedefleri güncellendi.
Bloomberh’te yer alan habere göre, Anadolu Efes fiyat hedefini 28.5 TL’den 33 TL’ye, BİM’de hedefini 80 TL’den 92 TL’ye, Do & Co’da 350 TL’den 600 TL’ye, Migros 50 TL’den 54 TL’ye, Şok Marketler 15 TL’den 17 TL’ye, Ülker 32 TL’den 34 TL’ye yükseltti.
Bankanın analistleri Coca Cola İçecek fiyat hedefini 85 TL’de korudu.
Do & Co için “Tut” diğer şirketler için “Al” tavsiyelerini koruyan analistler, Mavi ve Ülker hisselerini çekici değerlemeleri sebebiyle beğendiklerini belirtti.
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