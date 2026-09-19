Daha kolay uykuya dalmanın sırrı banyodaki ışıkta olabilir

focus.de'de yer alan habere göre, bir süredir "Dark Showering" adıyla öne çıkan trend de tam olarak buna dayanıyor. Bu yöntemde tamamen karanlıkta duş almak yerine, akşam saatlerinde parlak yapay ışıklardan kaçınılması öneriliyor.

Tavan aydınlatması yerine loş ve sıcak beyaz bir ışık ya da düşük seviyede bir gece lambası tercih ediliyor. Üstelik bu yaklaşımın arkasında biyolojik nedenler de bulunuyor.