Daha kolay uykuya dalmanın sırrı banyodaki ışıkta olabilir

Çoğumuz uyumadan önce telefon ve bilgisayar ekranlarından uzak durmak, odadaki ışıkları azaltmak gibi tavsiyeleri duymuşuzdur. Ilık bir duşun da uykuya geçişi kolaylaştırabileceği biliniyor.
Bunların yanında bir öneri daha var: Akşamları duşu banyo ışıkları yerine loş ve sıcak tonlu bir ışıkta almak.
1 Banyodaki ışıklar uykuya geçişi daha da zorlaştırabilir
Akşam duş alıp ardından yatağa geçmek rahatlatıcı bir rutin gibi görünse de banyodaki parlak ışık tam tersi bir etki yaratabiliyor.
Tavan aydınlatmaları, ayna lambaları ve soğuk beyaz LED'ler beyne uyanık kalması yönünde sinyal gönderebiliyor. Birçok evde en fazla aydınlatılan alanlardan biri olan banyo, bu nedenle vücudun dinlenmeye hazırlandığı saatlerde uykuya geçişi zorlaştırabilecek bir etkene dönüşebiliyor.
2 Parlak ışıklardan kaçınılmalı
focus.de'de yer alan habere göre, bir süredir "Dark Showering" adıyla öne çıkan trend de tam olarak buna dayanıyor. Bu yöntemde tamamen karanlıkta duş almak yerine, akşam saatlerinde parlak yapay ışıklardan kaçınılması öneriliyor.
Tavan aydınlatması yerine loş ve sıcak beyaz bir ışık ya da düşük seviyede bir gece lambası tercih ediliyor. Üstelik bu yaklaşımın arkasında biyolojik nedenler de bulunuyor.
3 Melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor
Işık, vücudun biyolojik saatini doğrudan etkiliyor. Özellikle mavi tonlardaki ışık, vücudun geceye geçişinde rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor.
Bu nedenle yatmadan hemen önce parlak banyo ışığına maruz kalmak, duşun rahatlatıcı etkisine rağmen uykuya hazırlanmayı zorlaştırabiliyor.
4 Daha iyi uyku kalitesiyle ilişkilendirildi
"Dark Showering" yönteminde suyun sıcaklığı da önem taşıyor. Duşun ardından vücut sıcaklığındaki hafif düşüş ise uykuya dalmayı kolaylaştırabiliyor.
17 araştırmanın incelendiği bir meta-analize göre, yatmadan 1-2 saat önce 40 ila 42,5 derece suyla duş almak, daha kısa sürede uykuya dalma ve daha iyi uyku kalitesiyle ilişkilendirildi.
Bazı araştırmalarda ise 10 dakikalık duşun bile ölçülebilir bir etki sağladığı görüldü.
5 Loş aydınlatmalar tercih edilmeli
Banyoda soğuk beyaz ve parlak ışıklar yerine sıcak tonlu, loş bir aydınlatma tercih edilmesi öneriliyor. Duşun da yatmadan hemen önce değil, bir ila iki saat öncesinde alınması tavsiye ediliyor. Böylece vücut sıcaklığının düşmesi ve uykuya geçiş için yeterli zaman kalıyor.
6 Küçük değişiklikler uykuya dalmayı kolaylaştırabilir
Duştan sonra telefona bakmak veya parlak bir ekran karşısında vakit geçirmek ise bu etkinin azalmasına neden olabiliyor.
"Dark Showering" kronik uyku sorunları için tek başına bir çözüm olmasa da bu tür küçük değişikliklerin vücudun uykuya hazırlanmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.