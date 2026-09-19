Konaklama ve kahvaltı ücretsiz: O adada ellerini kirletmekten çekinmeyen kedi severler aranıyor!

Yunanistan'ın Syros Adası'nda sokak kedileri için yürütülen gönüllülük programı, katılımcılara ücretsiz konaklama fırsatı sunuyor. Kar amacı gütmeyen "Syros Cats" tarafından yürütülen program kapsamında, Ocak-Haziran 2027 döneminde adadaki kedilerin bakımına destek olacak gönüllüler aranıyor.
1 Gönüllerin adada en az 1 ay kalması gerekiyor
Eylül ayında başlayan başvurulara her yıl yoğun ilgi gösteriliyor. Programda 25 yaşın üzerindeki adaylara öncelik tanınırken, kabul edilen gönüllülerin Syros'ta en az bir ay kalması gerekiyor.
2 Haftada toplam 30 saat çalışıyorlar
Focus.de'de yer alan habere göre, programa katılan gönüllüler haftada beş gün olmak üzere toplam 30 saat görev yapıyor.
Gönüllüler, kedilerle ilgilenmenin yanı sıra hasta kedilerin bakımı ve kedi tuvaletlerinin temizliği gibi hijyen açısından dikkat gerektiren işleri de üstleniyor. Olası enfeksiyonların önüne geçilebilmesi için ise her kedinin bakımının ayrı ve özenli şekilde yapılması gerekiyor.
3 Gönüllülere ücretsiz konaklama
Program kapsamında gönüllülere çalışmaları karşılığında paylaşımlı bir evde ücretsiz oda ve kahvaltı imkanı sunulurken, temel giderler de kuruluş tarafından karşılanıyor.
4 Adada gönüllü olmak için başvuru şartları neler?
Başvuru yapacaklar için öne çıkan şartlar ise şöyle:
Son başvuru tarihi: Başvuruların 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor
10 euro bağış: Başvuru sırasında 10 euro bağış yapılması gerekiyor. Bu tutar geri ödenmiyor ve tamamı kedilerin kısırlaştırılmasına yönelik bir programa aktarılıyor.
Fiziksel çalışma: Gönüllülerin 15 kilogramlık mama çuvallarını taşıması ve zorlu koşullarda temizlik gibi fiziksel görevleri yerine getirmesi gerekecek.
Ehliyet şartı: Barınağın aracını kullanacak gönüllülerden manuel vites araç için geçerli sürücü belgesi istenecek.
Sigorta zorunluluğu: Gönüllülerin fiziksel çalışmayı da kapsayan seyahat ve sağlık sigortası yaptırması gerekecek.
5 Ellerini kirletmekten çekinmeyen gönüllüler aranıyor!
Kuruluşun internet sitesinde gönüllülük programına ilişkin, "Haftada beş gün, günde yaklaşık altı saatlik çalışma karşılığında oda, kahvaltı ve temel giderleri karşılıyoruz. Ellerini kirletmekten çekinmeyen, güvenilir, bağımsız çalışabilen ve zamanında görev başına olabilecek gelebilecek tüm kedi severlerin başvurularını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
6 Önemli bir bölümü sağlık sorunu yaşıyor
Yaklaşık 3 bin sokak kedisinin bulunduğu tahmin edilen adada, kediler çoğunlukla çöp konteynerlerinin çevresinde, boş arazilerde ve terk edilmiş evlerde yaşıyor.
Yiyecek bulabilecekleri alanlarda yaşamlarını sürdüren kedilerin önemli bir bölümünün sağlık sorunları yaşadığı, parazitlerle mücadele ettiği ve yeterli besine ulaşamadığı belirtiliyor.