Konaklama ve kahvaltı ücretsiz: O adada ellerini kirletmekten çekinmeyen kedi severler aranıyor!

Focus.de'de yer alan habere göre, programa katılan gönüllüler haftada beş gün olmak üzere toplam 30 saat görev yapıyor.

Gönüllüler, kedilerle ilgilenmenin yanı sıra hasta kedilerin bakımı ve kedi tuvaletlerinin temizliği gibi hijyen açısından dikkat gerektiren işleri de üstleniyor. Olası enfeksiyonların önüne geçilebilmesi için ise her kedinin bakımının ayrı ve özenli şekilde yapılması gerekiyor.