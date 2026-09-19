İşe sadık olmak önemli ancak bedeli ağır olabilir: İşte ortaya çıkabilecek 5 maliyet

Ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemlerde işini kaybetme endişesi de çalışanların kararlarını etkileyebiliyor. Son dönemde iş hayatında öne çıkan "job-hugging" kavramı da bu durumu ifade ediyor.

"Job-hugging", çalışanların yaptıkları işten, yöneticilerinden veya aldıkları ücretten memnun olmasalar bile ekonomik kaygılar nedeniyle mevcut pozisyonlarından ayrılmaması anlamına geliyor. Ekonomide olası bir daralma ve işsizlik endişesi, çalışanların kendilerini daha güvende hissettikleri mevcut işlerine sıkı sıkıya tutunmalarına neden olabiliyor. Ancak bu durum pahalıya mal olabilir.

Üstelik sevmediğiniz bir işte uzun süre kalmak yalnızca kariyerinizi değil, maddi durumunuzu da olumsuz etkileyebilir. İş hayatında yaşanan mutsuzluğun uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği ve bunun da mali yükü artırabileceği belirtiliyor.

MoneyTalksNews’te yer alan habere göre, sevmediğiniz bir işte kalmanın size maliyetleri…