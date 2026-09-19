İşe sadık olmak önemli ancak bedeli ağır olabilir: İşte ortaya çıkabilecek 5 maliyet

Ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemlerde işini kaybetme endişesi de çalışanların kararlarını etkileyebiliyor. Son dönemde iş hayatında öne çıkan "job-hugging" kavramı da bu durumu ifade ediyor.
"Job-hugging", çalışanların yaptıkları işten, yöneticilerinden veya aldıkları ücretten memnun olmasalar bile ekonomik kaygılar nedeniyle mevcut pozisyonlarından ayrılmaması anlamına geliyor. Ekonomide olası bir daralma ve işsizlik endişesi, çalışanların kendilerini daha güvende hissettikleri mevcut işlerine sıkı sıkıya tutunmalarına neden olabiliyor. Ancak bu durum pahalıya mal olabilir.
Üstelik sevmediğiniz bir işte uzun süre kalmak yalnızca kariyerinizi değil, maddi durumunuzu da olumsuz etkileyebilir. İş hayatında yaşanan mutsuzluğun uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği ve bunun da mali yükü artırabileceği belirtiliyor.
MoneyTalksNews’te yer alan habere göre, sevmediğiniz bir işte kalmanın size maliyetleri…
1 Daha düşük ücrete razı olabilirsiniz
Yıllık yüzde 2-3 oranında zam yapılan bir işte uzun süre kalmak, enflasyon karşısında satın alma gücünün azalmasına neden olabilir.
İş değiştiren çalışanların ise yeni pozisyonlarında daha yüksek maaş artışları elde etme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle mevcut işe uzun süre bağlı kalmak, potansiyel kazançtan vazgeçmek anlamına gelebilir.
2 Becerileriniz körelebilir
Sevmediğiniz bir işte çalışmak, zamanla yeni şeyler öğrenme ve kendinizi geliştirme isteğinizi azaltabilir. Yalnızca gerekli işleri yapmakla yetinmek ise olası bir iş değişikliği veya işten çıkarılma durumunda yeni bir iş bulmayı zorlaştırabilir.
3 İş çevreniz daralabilir
Mevcut işinizde geri planda kalmak, yeni meslektaşlar ve sektörünüzdeki farklı kişilerle bağlantı kurma fırsatlarını azaltabilir.
Bu durum, ileride yeni bir iş ararken yararlanabileceğiniz iş çevrenizin sınırlı kalmasına neden olabilir.
4 Stres gereksiz harcamaları artırabilir
Sevmediğiniz bir işte çalışmanın yarattığı stres ve mutsuzluk, kendinizi daha iyi hissetmek için ihtiyacınız olmayan ürünlere yönelmenize neden olabilir. Bu durum zamanla bütçenizi olumsuz etkileyebilir.
5 İş güvencesi sandığınız kadar garanti olmayabilir
Hiçbir iş tamamen güvenli değil. Ekonomik koşulların zorlaşması veya şirketin mali sorunlar yaşaması durumunda, mevcut işinize bağlı kalmanız olası bir işten çıkarılmaya karşı sizi tamamen korumayabilir.