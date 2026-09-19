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  • İşe sadık olmak önemli ancak bedeli ağır olabilir: İşte ortaya çıkabilecek 5 maliyet

İşe sadık olmak önemli ancak bedeli ağır olabilir: İşte ortaya çıkabilecek 5 maliyet

İşinizi kaybetme korkusu nedeniyle mevcut pozisyonunuza sıkı sıkıya tutunuyor olabilirsiniz. Ancak daha güvenli olduğunu düşünerek iş değiştirmekten kaçınmak, uzun vadede kariyerinizin yanı sıra maddi durumunuzu da olumsuz etkileyebilir.

Ekonomist
Ekonomist
İşe sadık olmak önemli ancak bedeli ağır olabilir: İşte ortaya çıkabilecek 5 maliyet

Ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemlerde işini kaybetme endişesi de çalışanların kararlarını etkileyebiliyor. Son dönemde iş hayatında öne çıkan "job-hugging" kavramı da bu durumu ifade ediyor.

"Job-hugging", çalışanların yaptıkları işten, yöneticilerinden veya aldıkları ücretten memnun olmasalar bile ekonomik kaygılar nedeniyle mevcut pozisyonlarından ayrılmaması anlamına geliyor. Ekonomide olası bir daralma ve işsizlik endişesi, çalışanların kendilerini daha güvende hissettikleri mevcut işlerine sıkı sıkıya tutunmalarına neden olabiliyor. Ancak bu durum pahalıya mal olabilir.

Üstelik sevmediğiniz bir işte uzun süre kalmak yalnızca kariyerinizi değil, maddi durumunuzu da olumsuz etkileyebilir. İş hayatında yaşanan mutsuzluğun uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği ve bunun da mali yükü artırabileceği belirtiliyor.

MoneyTalksNews’te yer alan habere göre, sevmediğiniz bir işte kalmanın size maliyetleri…

1 Daha düşük ücrete razı olabilirsiniz

Daha düşük ücrete razı olabilirsiniz

Yıllık yüzde 2-3 oranında zam yapılan bir işte uzun süre kalmak, enflasyon karşısında satın alma gücünün azalmasına neden olabilir. 

İş değiştiren çalışanların ise yeni pozisyonlarında daha yüksek maaş artışları elde etme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle mevcut işe uzun süre bağlı kalmak, potansiyel kazançtan vazgeçmek anlamına gelebilir.

2 Becerileriniz körelebilir

Becerileriniz körelebilir

Sevmediğiniz bir işte çalışmak, zamanla yeni şeyler öğrenme ve kendinizi geliştirme isteğinizi azaltabilir. Yalnızca gerekli işleri yapmakla yetinmek ise olası bir iş değişikliği veya işten çıkarılma durumunda yeni bir iş bulmayı zorlaştırabilir.

3 İş çevreniz daralabilir

İş çevreniz daralabilir

Mevcut işinizde geri planda kalmak, yeni meslektaşlar ve sektörünüzdeki farklı kişilerle bağlantı kurma fırsatlarını azaltabilir. 

Bu durum, ileride yeni bir iş ararken yararlanabileceğiniz iş çevrenizin sınırlı kalmasına neden olabilir.

4 Stres gereksiz harcamaları artırabilir

Stres gereksiz harcamaları artırabilir

Sevmediğiniz bir işte çalışmanın yarattığı stres ve mutsuzluk, kendinizi daha iyi hissetmek için ihtiyacınız olmayan ürünlere yönelmenize neden olabilir. Bu durum zamanla bütçenizi olumsuz etkileyebilir.

5 İş güvencesi sandığınız kadar garanti olmayabilir

İş güvencesi sandığınız kadar garanti olmayabilir

Hiçbir iş tamamen güvenli değil. Ekonomik koşulların zorlaşması veya şirketin mali sorunlar yaşaması durumunda, mevcut işinize bağlı kalmanız olası bir işten çıkarılmaya karşı sizi tamamen korumayabilir.

6 Yeni fırsatlara karşı hazırlıklı olmak önemli

Yeni fırsatlara karşı hazırlıklı olmak önemli

Tüm bunlar, plansız bir şekilde işten ayrılmak gerektiği anlamına gelmiyor. Bunun yerine özgeçmişi güncellemek, iş çevresiyle iletişimde kalmak ve yeni fırsatları takip etmek seçenekler arasında yer alıyor.
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