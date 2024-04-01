IC Enterra halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıttı?

IC Enterra halka arzı için 27-28-29 Mart 2024'te talep toplanmıştı... Halk arz sonuçları bugün belli oldu. Halka arz büyüklüğü 3.695.657.170 TL olarak gerçekleşti. İşte IC Enterra halka arzına ilişkin rakamlar:

IC ENTERRA HALKA ARZ SONUÇLARI

İş Yatırım'dan KAP'a yapılan bildirimde IC Enterra halka arz sonuçlarıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 27-28-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 10,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 369.565.717 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.695.657.170 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda,

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,41 katı ve

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 12,21 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,11 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 3.586.255 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 276 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.586.531 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapılmıştır.

IC ENTERRA KAÇ LOT DAĞITTI?

IC Enterra halka arzında kesin olmamakla beraber bu rakamlara göre bireysel yatırımcıya 77-78 lot pay düşüyor. Ancak kesin lot sayıları hesaplara yansıyınca görülecek.

IC ENTERRA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Şirket paylarının ne zaman borsada işlem göreceği henüz açıklanmadı. KAP açıklaması gelince bu sayfada bulabilirsiniz.

FON GELİRİYLE NE YAPACAK?

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, halka arz öncesi yaptığı açıklamada şirketin 2026 yılına kadar 1200 megavatlık kurulu güç potansiyeline sahip olmayı hedeflediğini belirtmişti. Kızılok, "Şirketimizin güçlü finansal yapısı sayesinde halka arzdan elde edeceğimiz gelirleri yeni yatırımlarımız için ilave bir ivme gücü olarak görüyoruz ve yatırımlarımızı arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Elde edeceğimiz halka arz gelirleriyle halihazırda yapımına devam etmekte olduğumuz 136 MWm (mekanik kurulu güç) Hatay'ın Erzin ilçesindeki güneş enerjisi santralimizin tamamlanması, 61 MWm (mekanik kurulu güç) Bağıştaş hibrit güneş enerjisi santrali projemizin yapılması ve 485 megavatlık depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi proje geliştirme çalışmalarının tamamlanması gibi hedeflerimiz bulunmaktadır. 2026'ya kadar 1200 megavatlık kurulu güç potansiyeline sahip olmayı hedefliyoruz." demişti.



