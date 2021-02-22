TL, diğer gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerine kıyasla daha güçlü performans sergiliyor. Dolar/TL, geçen hafta 4 Ağustos 2020’den sonra ilk defa 7 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi.

21 Şubat 2021 tarihli sayıdan

Uzmanlar, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle GOÜ para birimlerinin dolar karşısında zayıf performans sergilediği bilgisini veriyor. Kurda ilk hedef olarak 6,90 seviyesi izleniyor.

TL lehine daha güçlü hareket alanı oluşması için bu seviyenin altında kapanışlar yapılması gerektiği üzerinde duruluyor.

Ancak son dönemdeki hızlı geri çekilmenin ardından yukarı yönlü tepkiler görülmesi de şaşırtıcı olmayacak. Geçen hafta içinde 6,90’dan 7,00’ye doğru yükseliş de bu kapsamda değerlendiriliyor.

TL’deki istikrar korunabilirse, TÜFE enflasyonundaki gerilemeye paralel olarak, muhtemelen temmuzdan itibaren bir faiz indirim süreci başlatılabileceği de öngörülüyor.