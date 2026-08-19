Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı PPK toplantı tarihi belli oldu mu?

Merkez Bankasının eylül ayında vereceği faiz kararı öncesinde PPK toplantı takvimi gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek.
Piyasalar toplantıdan çıkacak karara odaklanırken, faiz kararı tahminleri de merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak?
1 Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararını belirlemek üzere 10 Eylül 2026 tarihinde toplanacak. Kurulun toplantıda vereceği karar aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
2 TCMB’nin son faiz kararı ne oldu?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), önceki toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde bırakmıştı.