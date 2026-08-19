Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı PPK toplantı tarihi belli oldu mu?

Merkez Bankasının eylül ayında vereceği faiz kararı öncesinde PPK toplantı takvimi gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek.

Piyasalar toplantıdan çıkacak karara odaklanırken, faiz kararı tahminleri de merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak?