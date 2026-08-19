İstanbul'da yeni dönem öncesi servis ücretleri belli oldu: İşte mesafeye göre yeni tarife

Velilerin servis için ödeyeceği tutarda belirlenen tarife esas alınacak ve bunun üzerinde bir bedel istenmeyecek. Bu kural, henüz sözleşme imzalanmadan yapılan fiyat görüşmelerinde de geçerli olacak.

Ödeme konusunda ise velilere farklı seçenekler sunulacak. Yıllık ya da yarı yıllık servis bedeli taksitlere bölünebilecek ve nakit veya kredi kartıyla ödenebilecek. Servis firmaları, ödemenin tamamının peşin yapılmasını ya da kredi kartından tek seferde tahsil edilmesini şart koşamayacak.