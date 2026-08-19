İstanbul'da yeni dönem öncesi servis ücretleri belli oldu: İşte mesafeye göre yeni tarife

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala okul servisleri için uygulanacak ücretler merak konusu oldu. Güncellenen tarifeyle servis ücretleri gidilecek mesafeye göre değişirken, velilerin ödeyeceği yeni tutarlar da belli oldu. Peki, İstanbul okul servis ücretleri kaç TL? En kısa mesafe için ne kadar ödenecek? Yeni servis tarifesi nasıl olacak?
İşte İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak güncel okul servisi ücretleri...
1 İstanbul'da okul servisi ücretlerine ne kadar zam yapıldı?
Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler için okul masrafları da gündeme geldi. Bu yıl bütçeleri zorlayan giderlerin başında ise servis ücretleri geliyor.
NTV'de yer alan habere göre, İstanbul’da yeni dönem öncesinde servis ücretlerine yüzde 10 zam yapılırken, artış özellikle uzun mesafelerde rakamları yukarı taşıdı.
Bazı güzergahlarda bir öğrencinin yıllık servis ücreti 90 bin lirayı aşıyor.
2 Okul servislerine yeniden zam gelir mi?
Rehber personelin görev yaptığı okul servislerinde mevcut ücret tarifesi tek başına uygulanmayacak. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar’ın verdiği bilgiye göre, bu hizmet için servis ücretinin yüzde 35’i kadar ek ödeme alınacak.
Tarifenin ilerleyen dönemde bir kez daha değişmesi de gündemde. Sınar, akaryakıt maliyetlerinin yükselmesi halinde yeni bir fiyat artışı için talepte bulunabileceklerini söyledi.
Servis ücretlerinin geldiği seviye velilerin tepkisini çekerken, sektör temsilcileri ise mevcut rakamların düşük olduğu görüşünde.
3 Velilerden ek servis ücreti talep edilebilecek mi?
Velilerin servis için ödeyeceği tutarda belirlenen tarife esas alınacak ve bunun üzerinde bir bedel istenmeyecek. Bu kural, henüz sözleşme imzalanmadan yapılan fiyat görüşmelerinde de geçerli olacak.
Ödeme konusunda ise velilere farklı seçenekler sunulacak. Yıllık ya da yarı yıllık servis bedeli taksitlere bölünebilecek ve nakit veya kredi kartıyla ödenebilecek. Servis firmaları, ödemenin tamamının peşin yapılmasını ya da kredi kartından tek seferde tahsil edilmesini şart koşamayacak.
4 2026-2027 İstanbul okul servis ücretleri ne kadar?
İstanbul’da okul servislerinde uygulanacak yeni tarifede mesafe, ücretlerin belirlenmesinde temel kriter olacak. Ev ile okul arasındaki uzaklık arttıkça servis için ödenecek yıllık tutar da kademeli olarak yükselecek.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde 1 kilometreye kadar olan güzergahlarda servis bedeli yıllık 39 bin 970 TL olacak. Mesafenin 1 ila 3 kilometre arasında olması halinde ise bu tutar 42 bin 804 TL’ye çıkacak.
Tarifenin üst mesafe dilimlerinde yıllık maliyet 90 bin TL sınırını aşacak. Buna göre 21-23 kilometrelik güzergahlarda 90 bin 112 TL, 23-25 kilometre arasında ise 93 bin 610 TL ödenecek.
5 2025 okul servis ücretleri ne kadardı?
Geçen yıl uygulanan tarifeye bakıldığında servis ücretlerindeki artış daha net görülüyor.
2025'te yıllık ücret 1 kilometreye kadar 23 bin 445 TL olurken, 1-3 kilometre için 25 bin 110 TL, 3-5 kilometre için 27 bin 135 TL ve 5-7 kilometre için 28 bin 296 TL olarak belirlenmişti.