KAP'a bildirildi: Bir enerji şirketi yeni iş ilişkisini duyurdu

ŞA-RA Enerji, yeni projelerle iş portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket, Mısır’da üstlenilen yüksek gerilim elektrik iletim hattı projesine ilişkin yeni iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

ŞA-RA Enerji A.Ş. ile grup şirketi Şa-Ra Teknoloji A.Ş.’nin kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurt dışında yerleşik bir müşteriyle imzalanan sözleşmenin bedeli yaklaşık 31 milyon Euro, TL karşılığı ise yaklaşık 1 milyar 726 milyon TL olarak açıklandı. Projenin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

ŞA-RA Enerji A.Ş tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz Şa-Ra Enerji A.Ş.'nin grup şirketi Şa-Ra Teknoloji A.Ş. ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurtdışında yerleşik bir müşteri ile yaklaşık EUR 31.000.000,- (yaklaşık 1.726.000.000,- TL) tutarında yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşmenin 2028 yılında tamamlanması planlanmaktadır.”

Uluslararası proje portföyüne Mısır’da yeni sözleşme

Enerji nakil hatlarının bileşenlerini kendi bünyesinde üretme ve anahtar teslim projeler sunma yetkinliğine sahip ŞA-RA Enerji, Mısır’daki yeni sözleşmeyle uluslararası proje portföyüne bir iş daha ekledi. Şirket, temmuz ayında da grup şirketiyle oluşturduğu iş ortaklığı bünyesinde Moldova’da yaklaşık 17,6 milyon Euro tutarında elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı. Mısır’da imzalanan yaklaşık 31 milyon Euro’luk yeni sözleşme, ŞA-RA Enerji’nin yurt dışı projelerine ilişkin duyurularının devamı niteliğinde oldu.