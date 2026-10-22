"OSB'lerimizin sayısını 374'e yükselttik"

Metalürji sektörünün uluslararası etkinlikleri arasında yer alan 17. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ANKIROS 2026) İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Sektördeki üreticiler, teknoloji sağlayıcıları, yatırımcılar, satın alma profesyonelleri, mühendisler ve akademisyenleri buluşturan fuar ile eş zamanlı olarak 23. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi de düzenleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 1100'ü aşkın yerli ve yabancı firmanın katılımıyla 3 gün boyunca metal sanayisinin nabzının atacağı bu önemli buluşmanın yeni işbirliklerine, ticari ortaklıklara ve yatırımlara vesile olacağını söyledi.

Daha fazla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için hayata geçirdikleri reformlar, teşvikler ve altyapı yatırımlarıyla sanayinin üretim kapasitesini büyüttüklerini, rekabet gücünü ve katma değer üretme kabiliyetini ileri taşıdıklarını anlatan Kacır, güçlü ve rekabetçi üretim altyapısı, AR-GE ve inovasyon ekosistemi, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü konumuna ulaştırdıklarını vurguladı.

"Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumundayız"

Bakan Kacır, otomotivden savunma sanayisine, enerjiden inşaata, gemi sanayisinden beyaz eşyaya kadar Türk sanayisinin pek çok koluna nitelikli girdi sağlayan metal sektörünün, Türkiye'nin kalkınma sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Türk demir-çelik sektörünün yıllık 62 milyon ton üretim kapasitesiyle geniş ürün grubu ve çevreci üretim altyapısıyla küresel tedarik zincirlerinde kritik rol üstlendiğini dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel talepteki zayıflık ve ticarette artan korumacı tedbirler nedeniyle dünya ham çelik üretiminin yüzde 2 daraldığı geçtiğimiz yılda, sektörümüz değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlama kabiliyeti sayesinde küresel eğilimden pozitif yönde ayrıştı. Bugün Avrupa'nın en büyük, dünyanın 7'nci büyük çelik üreticisi konumundayız. Geçtiğimiz yıl 8 milyar avroya yakın ciroya ve 6 milyar avronun üzerinde doğrudan ihracata ulaşan döküm sanayimiz de metal sektörümüzün göğsümüzü kabartan bir diğer koludur. Sektörümüzün üretim kapasitesini besleyen, teknolojik kapasitesini artıran adımlarla bugün döküm sanayisinde Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise 7'nci büyük üreticisi konumuna ulaştık."

"(HIT-30 destekleri) Türkiye'yi küresel inovasyon liginde üst sıralara taşıyacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sektörün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, uluslararası rekabet gücünü ileri taşıyacak teşvik ve finansman mekanizmalarımızı kararlılıkla hayata geçirdiklerini kaydederek bu alanda verilen desteklere ilişkin bilgiler paylaştı.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında sunulan desteklerden bahseden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(HIT-30 kapsamında) 2030 yılına dek 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz yatırımlar, Türkiye'yi küresel inovasyon liginde üst sıralara taşıyacak. Yüksek üretim kapasitesi ve katma değerli üretim kabiliyetiyle öne çıkan metal sanayimiz için de bu yatırımlar yeni fırsatların kapısını aralayacak. Elektrikli araçlardan rüzgar türbinlerine, endüstriyel robotlardan savunma teknolojilerine geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulacak nitelikli metal ürünlerine yönelik talep, sektörümüzün yeni nesil üretim teknolojilerine uyumunu hızlandıracak.

Demir-çelik, döküm ve demir dışı metallerde daha yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine, yerli tedarik zincirlerimizin derinleşmesine ve sanayimizin rekabet gücünün artmasına hız kazandıracak."

"OSB'lerimizin sayısını 374'e yükselttik"

Bakan Kacır, önceliklerinin çevreye duyarlı, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir bir üretim yapısını tesis etmek olduğunu belirterek bu konuda hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Lokomotif sektörlere girdi tedariki sağlayan alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörleri için "düşük karbonlu yol haritalarını" hazırladıklarını anımsatan Kacır, "Döküm sanayimizde yeşil üretimi kalıcı kılacak adımlarımızı tayin edecek sektörel düşük karbonlu yol haritası için de çalışmalarımıza başladık." dedi.

Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere adım attıklarını anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

“İstihdam sağlayan, üreten, ihraç eden ve bu ülke için elini taşın altına koymaktan çekinmeyenin yanında, yakınında olmayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin sanayi alanları sunan organize sanayi bölgelerimizin hem niteliklerini hem de niceliklerini daha ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sanayicilerimiz adına yeni bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 118 hektarlık Burdur Batı ve 38 hektarlık Amasya Gümüşhacıköy organize sanayi bölgelerini bugün itibarıyla ilan ederek ülkemize toplam 156 hektarlık yeni planlı sanayi alanı kazandırmış olduk. Böylelikle OSB'lerimizin sayısını 374'e yükselttik. Yeni yatırımlara, üretime ve istihdama kapı aralayacak organize sanayi bölgelerimizin şehirlerimize, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

"AB'nin Türkiye'yi rakip değil paydaş görmesi kendileri için en doğru tercih olacaktır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dünyanın uzun bir zaman sonra kural bazlı serbest ticaretin ve küreselleşmenin terk edildiği bir döneme girdiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gümrük vergileri, tarife engelleri, ithalat kotaları, teknik düzenlemeler gibi farklı yöntemlerle geliştirilen korumacılık yaklaşımları hızla tüm dünyaya yayılıyor. Şüphesiz çelik sektörümüz de bu korumacılık tedbirlerinden etkileniyor. Yoğun ihracat yaptığımız Avrupa Birliği, çelik ithalatında küresel düzeyde kısıtlayıcı tedbirler aldı. Bu süreçte, her ne kadar Gümrük Birliği ortağı olarak ülkemize ayrıcalıklı kotalar tanınmış olsa da AB pazarına çelik ihracatımız maalesef etkilendi. Açık konuşmak gerekirse en büyük ticaret ortağımız olan AB'nin son dönemde küresel rekabette yaşadığı güçlükler ve jeostratejik sorunlar nedeniyle almaya çalıştığı önlemlerde Türkiye'yi rakip değil, paydaş ülke görmesi ve Türkiye'nin üretim gücünden istifade etmesi kendileri için de en doğru tercih olacaktır."

"Avrupa, AR-GE ve inovasyon kapasitesini artırmak için Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeli"

Bakan Kacır, Avrupa'nın AR-GE ve inovasyon kapasitesini, rekabet gücünü ve stratejik etkinliğini artırması için Türkiye ile işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Sanayicileri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Kacır, daha yüksek katma değerli üretime geçişi hızlandıracaklarını, yeşil dönüşüm yatırımlarıyla karbon emisyonlarını azaltacaklarını, ihracat pazarlarını çeşitlendireceklerini ve uygun koşullu finansman imkanları sağlayacaklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kacır'a günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.