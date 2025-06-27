Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması

Koç Holding A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından, Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. ("Şirket") sermayesinin yaklaşık %0,52'sine denk gelen 36.500 TL nominal değerli Şirket payının toplam 23.524.250 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, pay devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır. İşlem sonrasında Koç Holding A.Ş.'nin Şirket'teki payı ve oy hakkı %50,5'e ulaşmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1. sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrasının ç bendi uyarınca Tebliğ'e göre birlikte hareket eden taraflar arasında gerçekleşen bu devir kapsamında Şirket'in yönetim kontrolünde değişiklik meydana gelmediğinden pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır.