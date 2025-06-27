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Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması

Koç Holding (KCHOL) bugün (26 Haziran) KAP'a Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.den Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. paylarının alımına ilişkin açıklama yapıldı.

26 Haziran 2025 | 21:48
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması

Koç Holding A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: 

Şirketimiz tarafından, Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. ("Şirket") sermayesinin yaklaşık %0,52'sine denk gelen 36.500 TL nominal değerli Şirket payının toplam 23.524.250 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, pay devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır. İşlem sonrasında Koç Holding A.Ş.'nin Şirket'teki payı ve oy hakkı %50,5'e ulaşmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1. sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrasının ç bendi uyarınca Tebliğ'e göre birlikte hareket eden taraflar arasında gerçekleşen bu devir kapsamında Şirket'in yönetim kontrolünde değişiklik meydana gelmediğinden pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır.  

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KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
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