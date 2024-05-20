Kontrolmatik (KONTR) yeni iş ilişkisi duyurdu

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'den bugün (20 Mayıs) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Akfen Holding ve PSA International ortaklığında kurulan Türkiye'nin en büyük limanlarından olan 2,1 milyon TEU konteyner ve 10 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük kapasiteye sahip Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP)'nin Faz – II genişleme projesi kapsamında yapılacak olan kapasitenin artırılması, sahanın genişlemesi ve bu doğrultuda global çapta en büyük liman olma yolunda emin adımlarla ilerleyen MIP'de ana yüklenici olan Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile şirketimiz arasında vergiler hariç 15.000.000,00 Dolar tutarında yapım sözleşmesi 20.05.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır.