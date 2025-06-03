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Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) SPK'den bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 500) onayı almıştı. Şirket bedelsiz tarihini bugün KAP'a bildirdi.

03 Haziran 2025 | 13:55
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu

Kuzey Boru A.Ş'den yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Haziran. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 500.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.06.2025' tir.
 

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