Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,10 TL, net 0,9350 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,4675 TL. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran, ödeme tarihi 4 Haziran. İkinci taksit hak kullanım tarihi 24 Eylül, ödeme tarihi ise 26 Eylül olacak.

Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen kar payı dağıtım teklifi, 27.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır" denildi.

