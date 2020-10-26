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NEDEN YÜKSELDİ?

+Kartonsan, 100 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin; 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları’ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verdi. Artırılan 72.162.985,79 TL’lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılması kararı da alındı. Bu işlemin ardından Kartonsan hissesinde yükseliş görüldü.

+ Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerindeki yükseliş devam ediyor. Trend GYO, Akiş GYO ve Martı GYO geçen hafta fiyatı en çok yükselen GYO hisseleri oldu.

+Geçen hafta yatırım holding hisselerinde yükseliş görüldü. Atlantis Yatırım Holding, Avrupa Yatırım Holding ve Yeşil Yatırım Holding fiyatı en çok artan yatırım holding hisseleri arasındaydı.

NEDEN DÜŞTÜ?

-Uzun zamandır yükselişte olan gıda hisselerinde önceki hafta başlayan gerileme geçen hafta da sürdü. Merko Gıda, Vanet Gıda, Taze Kuru Gıda, Penguen Gıda ile Yaprak Süt ve Besi Çiftliği geçen hafta kaybettiren ilgili sektör hisseleri oldu.

-Borsa İstanbul, Eminiş Ambalaj hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin şirketten henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına dair açıklama talep etti. Eminiş Ambalaj, “Şirketimizin payları üzerindeki gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketliiği, şirketimiz dışında gelişmektedir. Hisse senedi fiyatlarına etki edebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Hisse, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Körfez GYO, geçen hafta ise düşüşteydi.