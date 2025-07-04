Oba Makarna temettü kararını duyurdu

Oba Makarna dün KAP'a 2024 yılı kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Buna göre pay başına brüt 0,2094969 TL, net 0,1780723 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık. Şirketten yapılan bildirim şöyle:

Şirket Yönetim Kurulu, tarafından 03.07.2025 tarihinde yapılan toplantı sonucunda,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 306.966.668,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 113.772.657,87 TL. net kâr elde edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. TTK 519/2'inci maddesi uyarınca, dağıtılacak kardan birinci kar payı düşüldükten sonra kalan tutar ikinci tertip yedek akçenin matrahını oluşturur ve bu tutarın %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 100.437.394,34 TL'lik karın %100'i oranında brüt 100.437.394,34-TL (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,2095-TL, ayrıca pay başına net 0,1781-TL,) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 22.12.2025 olarak belirlenmesi, konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.