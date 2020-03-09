Ons altın 1.680 üzerinde tutunuyor - Ekonomist

Ons altın 1.680 üzerinde tutunuyor
Global piyasalardaki endişeler güvenli liman altına olan yönelimi artırıyor.
ABD Merkez Bankası FED’in geçen hafta koronavirüs’ün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinden dolayı acil faiz indirimine gitmesi sonrası ABD 10 yıllık vadeli Hazine tahvillerinin faizi tüm zamanların en düşük seviyesine inerken, ons altının kazançlarını sürdürdüğü izlenmişti.
Hafta boyunca ise yayılmakta olan virüsün küresel piyasalardaki etkileri devam ederken, ons altının güçlü yükselişini sürdürdüğü takip edildi.
Ons altın 1.675 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ediyor. Artan talep ile ons altının yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1.685, 1.695 ve 1.702 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri olarak gösteriliyor.
Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1.665, 1.656 ve 1.648 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
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