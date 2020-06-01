Piyasaların ekonomilerin yeniden açılmasına odaklanması ile küresel risk iştahı destek bulurken bu durum değerli metallerde ise baskı oluşturuyor.

Kısmen ABD ile Çin arasındaki gerilimin sürmesinin de desteği ile ons altında geri çekilmelerin şimdilik 1.700 doların üzerinde karşılandığı görülüyor.

Uzmanlara göre, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise altın üzerindeki baskı artabilir. Öyle ki uzmanlara göre, böyle bir senaryo aşağı yönlü risklerin arttığına işaret eden kısa vadeli göstergelerin de daha fazla bozulmasına neden olacak.

Artan talep ile ons altının yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1.712, 1.719 ve 1.726 seviyeleri önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1.698, 1.692 ve 1.684 destek seviyeleri.