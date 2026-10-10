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  • Okul kantinlerinde yeni dönem ertelendi! Satılacak ürünler için kurallar değişiyor

Okul kantinlerinde yeni dönem ertelendi! Satılacak ürünler için kurallar değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki kantin, kafeterya, büfe ve çay ocaklarında satılan hazır ambalajlı gıdaları kapsayan "Okul Gıdası" uygulamasının başlangıç tarihi ertelendi. Uygulamaya geçiş için yeni tarih 13 Eylül 2027 olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Okul kantinlerinde yeni dönem ertelendi! Satılacak ürünler için kurallar değişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Beslenme Skoru" sistemi geldi

Buna göre, söz konusu ambalajlı ürünlerin satışına yönelik, gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarları ile üretim prosesleri dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yöntem ve kriterlere göre hesaplanan ve gıdanın beslenme profilini renk ve harfler aracılığıyla tüketiciye etiket üzerinde sunan "Beslenme Skoru" sistemi getirildi.

Bu sistem kapsamında ambalajlarda okul gıdası logosunun yanı sıra "A, "B ve C Beslenme Skoru" ibaresi de yer alacak. Onay verilecek okul gıdası ve beslenme skoruna ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, belirlemiş olduğu okul gıdası ve beslenme skoruna ilişkin kriterleri Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla iletecek. Kriterler, her iki bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak.

Uygulamaya geçiş tarihi 13 Eylül 2027'ye ertelendi

Okul gıdası onayı iptal edilen gıdalar ve "A", "B" veya "C" beslenme skoruna sahip olsa dahi Sağlık Bakanlığınca satışı uygun bulunmayan gıdalar, okul kantinlerinde satışa sunulmayacak.

"Okul Gıdası" uygulamasına geçiş için daha önce 14 Eylül 2026 olarak belirlenen süre ise 13 Eylül 2027 olarak güncellendi.

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