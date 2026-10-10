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  • İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 8 saat sürecek: İşte 10 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 8 saat sürecek: İşte 10 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da bugün 15 ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ tarafından duyurulan kesinti programına göre, bazı bölgelerde elektrikler 8 saate kadar verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Elektrikler saat kaçta kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte güncel elektrik kesintisi programı...

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 8 saat sürecek: İşte 10 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda 10 Ekim Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları BEDAŞ tarafından duyuruldu. Açıklanan programa göre, 15 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yaşanacak. 

Bazı bölgelerde kesinti süresi 8 saate kadar ulaşırken, vatandaşlar da elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. 

Peki, 10 Ekim İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçeleri ve mahalleleri kapsıyor? Elektrikler saat kaçta kesilecek, ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın 10 Ekim 2026 tarihli elektrik kesintisi listesi...

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