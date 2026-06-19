Orta Doğu endişesi piyasaları vurdu: Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapadı

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, Borsa İstanbul'da satış baskısını artırdı. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

BIST 100 günü ekside kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 14.734,50 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 198,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Bankacılık yükseldi, holding hisseleri geriledi

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,31 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 3,78 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en sert düşüş yüzde 2,08 ile madencilik sektöründe görüldü.

Orta Doğu'daki gelişmeler etkili oldu

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken karışık bir seyir izliyor.

Bununla birlikte, bölgede oluşan barış ikliminin İsrail'in Lübnan'ı hedef almasının ardından İran'ın müzakerelerden çekilmesiyle tehlikeye girmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde daha şahin politikalara yönelebileceği sinyalini vermesi, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Gözler gelecek haftanın verilerinde

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.500 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.