Capital Economics TCMB faiz beklentisini açıkladı: İndirim süreci yeniden başlayabilir

Küresel ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği araştırma kuruluşlarından Capital Economics, Türkiye'nin faiz görünümüne ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Kuruluş, gelişmekte olan Avrupa ülkelerinde para politikasında gevşeme sürecinin devam edeceğini belirtirken, Türkiye'nin de faiz indirimlerine yeniden başlayacak ülkeler arasında yer alacağını öngördü.

TCMB için faiz indirimi beklentisi güçleniyor

Capital Economics'in 19 Haziran 2026 tarihli raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya çekmesi bekleniyor. Raporda, yılın ilerleyen dönemlerinde para politikasında kademeli gevşemenin yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi.

Politika faizi için 2027 ve 2028 tahminlerini açıkladı

Kuruluşun projeksiyonlarına göre politika faizinin düşüş süreci sonraki yıllarda da devam edecek. Buna göre politika faizinin 2027 sonunda yüzde 27'ye, 2028 sonunda ise yüzde 22 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.

Türkiye faiz indirimi beklenen ülkeler arasında yer alıyor

Raporda, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında faiz indirimlerinin sürmesinin beklendiği ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İsrail ve Macaristan da gösterildi.

Bölgede farklı bir görünüm sergilemesi beklenen ülke ise Çekya oldu. Capital Economics, Çekya'nın faiz artırımlarıyla diğer ülkelerden ayrışacağını öngördü.

Enflasyon ve büyüme değerlendirmesi

Capital Economics, "Bölgesel gevşeme döngüsünde gidilecek daha fazla yol var" başlıklı raporunda, Türkiye'nin gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında enerji şokuna karşı en kırılgan ekonomilerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2026 yılında yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, 2025'teki yüzde 3,6'lık büyümenin ardından ivme kaybedecek olan ekonomide 2027 ve 2028'de yüzde 3,0 düzeyinde büyüme gerçekleşeceği öngörüldü.

Enflasyon tarafında ise 2025'te yüzde 34,9 olan yıllık ortalama enflasyonun 2026'da yüzde 30,8'e, 2027'de yüzde 22,0'ye ve 2028'de yüzde 17,3'e düşeceği tahmin edildi.

Yıl sonu dolar/TL tahmini

İlgili raporda dolar/TL kuruna yönelik tahminlere de yer verildi. Capital Economics, dolar/TL kurunun 2026 sonunda 53,00, 2027 sonunda ise 60,00 seviyesinde olacağını öngördü.