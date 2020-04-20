Küresel risk iştahındaki kırılganlığın yatırımcıların dolar tercihini öne çıkarması paritenin 1,09’un altına gerilemesine neden oluyor.

Uzmanlar, 1,0880’in altındaki rakamların paritedeki baskının artarak devam etmesine neden olabileceğini düşünüyor.

Risk iştahı, ABD ekonomisinin kademeli açılacağına yönelik umutlarla ve virüsle mücadele için bir ilaçta başarı işaretlerinin alındığı haberleriyle kısmen yükseliyor ve Çin’de GSYH’nin ilk çeyrekte yüzde 6,8 ile beklentinin üzerinde daralması haberinin bile piyasada fazla tepki bulmadığı görülüyor.

Paritede 1,0790’ın destek, 1,0855’in ilk direnç olarak görüldüğü ifade ediliyor.