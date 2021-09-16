Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kazanarak 1.428,23 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,26 puan artışla 1.428,23 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51’i yükseldi, 41’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Şişecam oldu.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının yanı sıra ABD’de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altının onsu 1.778,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3820 ve dolar/yen paritesi 109,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4530 liradan, avro 9,9640 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 1.778,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 74,9 dolardan işlem görüyor.