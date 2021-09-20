QNB Finansleasing; kaynağını, düzenlemesini ve temsilciliğini Hollanda Kalkınma Finansman Kurumu’nun (FMO) sağladığı 100 milyon Euro’luk sendikasyon kredisi sağladı.

Kredinin katılımcıları arasında; Atlantic Forfaiting, Blue Orchard, European Fund for Southeast Europe Microfinance Enhancement Fund ve Oesterreichische Entwicklungsbank yer alıyor. QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, üç ve beş yıl vadeli kredinin yüzde 70’ini yeni ekipman ve uzun vadeli varlık kiralamaları için KOBİ’lere tahsis edeceklerini söylüyor.

Yüzde 30’unu ise yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ürünleri için tahsis edileceklerini aktaran Karabiber; “Sağladığımız sendikasyon kredisiyle müşterilerimizin üretim maliyetlerini azaltmak suretiyle, yatırımları için finansman ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuşuyor.