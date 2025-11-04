Bursa'da hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, konutların illere göre dağılımının ardından merakla beklenen ilçe bazlı dağılımlar da netleşmeye başladı.
Bursa'da kaç konut inşa edilecek?
Bursa'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 17 bin 225 konut yapılması planlanıyor. Kentte, hangi ilçede kaç konut inşa edileceği de belli oldu.
Hangi ilçede ne kadar konut inşa edilecek?
BURSA
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|BURSA
|MERKEZ
|BURSA MERKEZ (KARACABEY, GÜRSU, KESTEL, NİLÜFER) 7550/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|7.550
|2
|BURSA
|BÜYÜKORHAN
|BURSA BÜYÜKORHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|3
|BURSA
|GEMLİK
|BURSA GEMLİK 3000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|3.000
|4
|BURSA
|HARMANCIK
|BURSA HARMANCIK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
İlçe bazında konut dağılımı
|5
|BURSA
|İNEGÖL
|BURSA İNEGÖL 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4.000
|6
|BURSA
|İZNİK
|BURSA İZNİK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|7
|BURSA
|KELES
|BURSA KELES 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|8
|BURSA
|MUDANYA
|BURSA MUDANYA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
Başvurular ne zaman?
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuruları, 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecektir.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekimlerinin Aralık 2025 ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
Proje kapsamında inşa edilecek 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşan konutların, hak sahiplerine Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanması hedeflenmektedir.
Konut bedelleri belli oldu mu?
Konutların başlangıç fiyatlarının 1 milyon 800 bin lira seviyesinde olacağı duyuruldu. Evlerin, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulması planlanıyor.
Aylık taksit tutarlarının ise İstanbul’da yaklaşık 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlaması bekleniyor.
Başvurularda yaş sınırı olacak mı?
Projeye; 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendi adına ya da eşi ile çocukları adına tapuda konut kaydı bulunmayan vatandaşlar başvurabilecek.
Ayrıca, başvuruda bulunacak hanelerde aylık net gelirin İstanbul’da 145 bin lirayı, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranacak.