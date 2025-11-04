ARA
DOLAR
42,09
0,09%
DOLAR
EURO
48,40
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
5408,04
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10930,63
-1,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Bursa'da hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

Bursa'da hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

'Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konutun illere göre dağılımı belli olmuştu. Şimdi ilçeler de belli oldu. Peki, Bursa'da proje kapsamındaki evler nerede yapılacak?


Bursa'da hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, konutların illere göre dağılımının ardından merakla beklenen ilçe bazlı dağılımlar da netleşmeye başladı. 

Bursa'da kaç konut inşa edilecek?

Bursa'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 17 bin 225 konut yapılması planlanıyor. Kentte, hangi ilçede kaç konut inşa edileceği de belli oldu. 
 

Hangi ilçede ne kadar konut inşa edilecek?

BURSA

SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISI
1BURSAMERKEZBURSA MERKEZ (KARACABEY, GÜRSU, KESTEL, NİLÜFER) 7550/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ7.550
2BURSABÜYÜKORHANBURSA BÜYÜKORHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
3BURSAGEMLİKBURSA GEMLİK 3000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ3.000
4BURSAHARMANCIKBURSA HARMANCIK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100


 

İlçe bazında konut dağılımı

5BURSAİNEGÖLBURSA İNEGÖL 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ4.000
6BURSAİZNİKBURSA İZNİK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ250
7BURSAKELESBURSA KELES 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
8BURSAMUDANYABURSA MUDANYA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300

Başvurular ne zaman?

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuruları, 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekimlerinin Aralık 2025 ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında inşa edilecek 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşan konutların, hak sahiplerine Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanması hedeflenmektedir.

 

Konut bedelleri belli oldu mu?

Konutların başlangıç fiyatlarının 1 milyon 800 bin lira seviyesinde olacağı duyuruldu. Evlerin, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulması planlanıyor.

Aylık taksit tutarlarının ise İstanbul’da yaklaşık 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlaması bekleniyor.

 

Başvurularda yaş sınırı olacak mı?

Projeye; 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendi adına ya da eşi ile çocukları adına tapuda konut kaydı bulunmayan vatandaşlar başvurabilecek.

Ayrıca, başvuruda bulunacak hanelerde aylık net gelirin İstanbul’da 145 bin lirayı, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranacak.
İlgili Haberler
TOKİ 500 bin sosyal konut: Ne zaman hayata geçecek? Kimler öncelikli yararlanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut: Ne zaman hayata geçecek? Kimler öncelikli yararlanacak?
Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?
Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?
Çanakkale'de hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları
Çanakkale'de hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL