Dünyadaki en korkutucu, ürkütücü, tuhaf 21 yer

CNN'e göre 'korku satıyor'... Gerçekten de tuhaf yapılarıyla dikkat çeken ya da dilden dile söylentilerle dünya üzerinde korkuları ve merakı besleyen bazı destinasyonlar turizm açısından önemli kazançlar sağlıyor. İşte CNN'den BBC ve Times'a kadar farklı mecraların en korkutucu destinasyolar listesinde yer alan 21 ilginç, tuhaf adres...
1 Sedlec Kemikliği - Çek Cumhuriyeti
Sedlec Kemik Kilisesi, Çekya’nın Sedlec kasabasında bulunan küçük bir Roma Katolik şapeli. İçinde yaklaşık 40.000 insanın iskelet kalıntıları, sanatsal biçimlerde düzenlenmiş olarak sergileniyor.
En dikkat çekici yapılar arasında şapelin ortasında yer alan insan kemiklerinden yapılmış devasa avize bulunuyor.
CNN tarihçesini şöyle paylaşmış:
"Bu kemikler, Avrupa’nın dört bir yanından gelen dindar Katoliklere aittir. 1278 yılında Sedlec manastırının başrahibi Kudüs’e hac yolculuğuna çıkmış ve İsa’nın çarmıha gerildiğine inanılan Golgota Tepesi’nden biraz toprak getirmiştir. Bu olaydan sonra binlerce kişi, bu kutsal toprakla karışmış Sedlec mezarlığına gömülmek istemiştir. Zamanla mezarlıkta yer kalmayınca, şapel bir kemik deposuna (ossuary) dönüştürülmüştür. 16. yüzyılda daha önce gömülmüş kişilerin kemikleri çıkarılmış ve mevcut alanı daha verimli kullanmak için yeniden düzenlenmiştir.
2 Meksika Bebek Adası
Dünyadaki ürkütücü yerlerden biri de Meksika'daki Bebekler Adası.
Adanın adı İspanyolca “Isla de las Muñecas” yani “Bebeklerin Adası” olarak geçiyor. Türkçede bazen “Oyuncak Bebekler Adası” ya da “Bebekler Adası” diye anılıyor. Peki, hikayesi ne?
CNN'e göre Bebekler Adası, 2001’deki ölümüne kadar yaklaşık 50 yıl boyunca adada münzevi bir yaşam süren Don Julian Santana adlı bir adamın ürkütücü ama büyüleyici eseri.
Santana, o yıllar boyunca parçalanmış ve kırılmış bebeklerden oluşan ürpertici bir koleksiyon topladı. Bu bebekleri adanın dört bir yanındaki ağaç dallarına astı ve bugün hâlâ sanki bir kurban töreninden kalma figürler gibi orada asılı duruyorlar.
Adanın ünü büyük ölçüde şu efsaneye dayanıyor:
Adada yaşayan Julián Santana Barrera, kanal kenarında bir kız çocuğunun cesedini bulduğunu, bunun üzerine kızın ruhunu yatıştırmak amacıyla çevredeki ağaçlara ve adadaki yapılara bebekler astığını söylüyor.
Hayalet arkadaşına oynayabileceği oyuncaklar vermek istemişti.
Zamanla bu bebeklerin sayısı arttı. Ziyaretçilerin getirdiği bebekler, koleksiyonun parçası haline geldi. Bebeklerin rüzgar, nem, güneş gibi etkenlerle yıpranarak korkutucu bir görünüme sahip olması da adanın efsanevi yönünü güçlendirdi.
3 Savaş Gemisi Adası - Nagasaki, Japonya (Battleship Island)
Hashima Adası, savaş gemisini andıran siluetinden dolayı “Savaş Gemisi Adası” olarak da biliniyor ve Japonya’nın Nagasaki kıyılarında yer alıyor.
Ada, 1887 yılında kömür madeni işletmesi olarak kullanılmaya başlandı. 20. yüzyılın ortalarında, özellikle 1950’lerde, Japon sanayisinin hızla büyümesiyle birlikte Hashima büyük bir madenci yerleşimine dönüştü. O dönemde yaklaşık 5.000 kişi, adanın dar alanına sıkışmış halde yaşıyordu.
1970’lerde Japonya enerji kaynağı olarak petrole yönelince, kömür madenciliği önemini yitirdi. Hashima’daki madenler 1974 yılında kapatıldı ve ada tamamen boşaltıldı. O günden sonra rüzgârın, denizin ve zamanın etkisiyle binalar yavaş yavaş yıkıldı; ada sessiz bir harabeye dönüştü.
Hashima Adası uzun yıllar boyunca ziyaretçilere kapalı kaldı. Ancak 2009 yılında belirli güvenlik önlemleri alınarak turizme açıldı. 2015 yılında ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Günümüzde ada, hem endüstri tarihine tanıklık etmek hem de ürkütücü atmosferini deneyimlemek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.
ÜNLÜ FİLMDE DE YER ALDI
Hashima uzun yıllar tamamen kapalıydı; ancak 2009’dan itibaren ziyaretçilere açıldı. 2015 yılında ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Ada 2012 yapımı James Bond filmi Skyfall’da (Javier Bardem’in canlandırdığı) kötü karakter Raoul Silva’nın gizli üssü olarak da kullanıldı.
4 Paris Yeraltı Mezarlığı - Fransa (Catacombs)
Paris kentindeki yer altı mezarlığı altı milyondan fazla insanın kalıntılarını barındırıyor.
Kaynaklara göre 18. yüzyılda Paris’teki mezarlıklar aşırı doluluk ve sağlık sorunları yaratmaya başlamıştı. Bunun üzerine, yetkililer şehrin altında bulunan eski taş ocağı tünellerini kemiklerin taşınacağı bir yer haline getirmeye karar verdi. 1786’dan itibaren, mezarlıklardaki kemikler gece vakti dini törenlerle bu yeraltı tünellerine taşındı.
5 Cehennem Kapısı - Türkmenistan
Dünyadaki en ilginç yerlerden biri Türkmenistan'da "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri... Krater, başkent Aşkabat’a 270 kilometre uzaklıkta, Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor.
Hikayesi muhtemelen 1971 yılına dayanıyor. En bilinen senaryoya göre o yıl Sovyet jeologlar, Derveze yakınlarında doğal gaz aramak için sondaj yaptı. Sondaj sırasında yeraltındaki devasa bir gaz cebine rastlandı.
Zemin çöktü ve drilling rig (sondaj kulesi), ekibiyle birlikte birkaç metre derinliğinde dev bir çukurun içine düştü.
O anda zehirli metan gazı hızla yüzeye çıkmaya başladı. Gazın yayılıp çevreye zarar vermesini önlemek isteyen mühendisler gazı kontrollü şekilde yakmaya karar verdiler. Birkaç gün içinde söneceğini düşünüyorlardı. Ama ateş 50 yıldan fazla süredir yanmaya devam ediyor.
6 Poveglia Adası - Venedik, İtalya
Poveglia Adası, İtalya’da küçük ve ıssız bir ada.
Dünyanın en ürkütücü ve gizemli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1348’de “Kara Veba” salgını sırasında ada karantina bölgesi olarak kullanıldı. Hastalık kapan binlerce kişi buraya zorla gönderildi; çoğu burada öldü.
Ölüler yakıldığı için, toprağın yaklaşık %50’sinin insan külü olduğu söylenir. 1920’lerde adada küçük bir akıl hastanesi kuruldu.
Yıllar içinde geceleri adada çığlıklar, fısıltılar duyulduğu ve siluetler görüldüğüne dair şehir efsaneleri yayıldı.
7 Akodessewa Pazarı - Lomé, Togo
Pazar dünyanın en büyük vudu pazarlarından biri.
Pazarda büyük için kullanılan vudu bebekleri ile hayvan başları, kafatasları, kurutulmuş kuşlar, timsah derisi ve diğer hayvan parçaları gibi çeşitli ritüeller için kullanılan materyaller bulunuyor.
8 Çernobil Eğlence Parkı - Pripyat, Ukrayna
Ukrayna'nın Pripyat Kenti'nde bulunan terk edilmiş eğlence parkı sadece kısa bir süre açık kalabildi. Parkın 1 Mayıs 1986 yılında açılması planlanıyordu. Ancak, 26 Nisan'da meydana gelen Çernobil Felaketi nedeniyle açılış iptal edildi.
9 Yılan Adası, Brezilya
BBC'nin haberine göre 4.000 zehirli Bothrops insularis yılanına ev sahipliği yapıyor. Bu tür, deniz seviyesinin yükselip adayı anakaradan ayırmasıyla burada mahsur kalmış. Brezilya donanması, 1920’lerde hem yılanları insanlardan korumak hem de insanları bu ölümcül yılanlardan korumak amacıyla adayı kapatmış. Bu yılarlar insan etini eritebilen hızlı etkili bir zehre sahip. Bazı tahminlere göre, adada her bir metrekareye bir yılan düşüyor.
10 Karni Mata Tapınağı - Hindistan
Hindistan'da yer alan Karni Mata Tapınağı, dünyada “farelerin yaşadığı ve korunduğu” birkaç kutsal yerden biri.
Bu fareler kutsal kabul edilir; çünkü efsaneye göre, Karni Mata’nın soyundan gelenlerin ruhları bu farelerin bedeninde yaşar.
Tapınağı ziyaret edenler, farelerin arasında çıplak ayakla dolaşır. Bir farenin üzerinizden geçmesi uğurlu sayılır; eğer beyaz bir fare görürseniz, bu çok büyük bir şans işareti olarak kabul edilir.
11 Yungas Yolu, Bolivya
1990'larda Chaco Savaşı'nın (1932-35) ardından Paraguaylı savaş esirleri tarafından inşa edilen otoyolda meydana gelen kazalarda o kadar çok insan öldü ki burası 'dünyanın en tehlikeli yolu' olarak tanımlanıyor.
12 Nagoro Bebek Köyü - Japonya
Japonlara göre dikkatli bakılmazsa, Nagoro sakinlerinin bir kısmının otobüs beklerken sohbet ettiği, diğerlerinin tarlalarla meşgul olduğu, çocukların ise köydeki dershanede ders çalıştığı düşünülebilir.
Ancak, daha yakından bakıldığında, sakinlerinin etten kemikten değil, kumaştan ve gazeteden yapılmış olduğu görülür.
Köyde nüfus yok olma noktasına gelince yerel sanatçı Ayano Tsukimi yaklaşık 16 yıl önce bez bebekler üretmeye başlamış.
Nagoro Köyü, “Bez Bebek Köyü” ya da “Korkuluk Köyü” gibi ifadelerle anılmaya başlanmış; bu yönüyle ülkede azalan nüfusa çarpıcı şekilde dikkat çekiyor.
13 Haç Tepesi, Litvanya
CNN'in haberine göre bu tepeye 14. yüzyıldan beri haçlar dikiliyor. Orta Çağ boyunca, haçlar başlangıçta Litvanya'nın bağımsızlık arzusunu ifade ediyordu. 1831'deki bir ayaklamanın ardından, ölen isyancıların anısına buraya anıtlar dikilmeye başlandı. Tepe, 1944'ten 1991'e kadar süren Sovyet işgali sırasında bir kez daha direniş alanı haline geldi.
Tepe ve haçlar Sovyetler tarafından üç kez yıkıldı, ancak yerliler onu yeniden inşa etmeye devam etti. Şu anda orada, esintide ürkütücü rüzgar çanları gibi birbirine çarpan 100.000'den fazla haç var.
14 Centralia, Pensilvanya
Centralia, bir zamanlar bir madenci kasabası iken, yeraltı kömür damarlarındaki uzun süren yangın ve bunun yol açtığı çevresel, ekonomik ve güvenlik sorunları sebebiyle büyük ölçüde terk edilmiş.
Bugün bir hayalet kasaba görünümünde.
CNN "1800’lerin sonlarından 1960’lara kadar Centralia, zengin kömür madenleri sayesinde Pennsylvania’da küçük ama hareketli bir kasabaydı. Ancak 1962’de bir madenin gizemli bir şekilde yanmaya başlamasıyla birlikte, alevler yer altındaki birbirine bağlı tüneller aracılığıyla yayılmaya başladı. Bu sarsıcı olaylardan sonra kasabanın nüfusu hızla azaldı. 2021 itibarıyla sadece dört sakin kaldı. Bozulmuş kaldırımlar, yıkılmış binalar ve çatlamış, grafitilerle dolu eski Route 61 karayolunu görebilirsiniz. Ve kasabanın neden terk edildiğini unutacak olursanız, yer altındaki yangınlardan ara sıra yükselen duman size hatırlatır. Bilim insanlarına göre bu yangınların en az 250 yıl daha yanmaya devam etmesi bekleniyor" diyor.
15 Beelitz-Heilstätten Hastanesi, Almanya
1898 ile 1930 yılları arasında, özellikle tüberküloz (verem) hastaları için bir sanatoryum (şifa hastanesi) olarak inşa edilmiş. Bugün terk edilmiş binalarıyla oldukça ürkütücü görünüyor.
16 Gomantong Mağaraları, Malezya
Bu coğrafi ve biyoloji harikası yüzbinlerce yarasa ve hamam böceğine ev sahipliği yapıyor.
Mağara zemininde büyük hacimlerde yarasa dışkısı birikir, bu da mağara içinde özel bir ekosistem oluşturur: Böcekler ve diğer küçük mağara canlıları bu ortamda yaşar.
Turistler için ise oldukça çarpıcı bir vahşi yaşam deneyimidir. Çünkü kırk ayaklar, akrepler, yengeçler gibi çok sayıda türe de ev sahipliği yapıyor.
17 Asılı Tabutlar, Filipinler
Filipinler'in bu bölgesindeki insanlar, ölülerini, uçurumların kenarlarına tutturulmuş tabutlara gömmeleriyle biliniyor.
18 Ijen Yanardağı, Endonezya
Gece saatlerinde krater etrafında görülen “mavi ateş” olayı oldukça nadir ve etkileyicidir: Yer altı sülfür gazlarının oksijen ile teması sonucunda tutuşmasıyla oluşur.
19 Aokigahara Ormanı, Japonya
Fuji Dağı eteklerinde bulunan Aokigahara Ormanı ilk bakışta gezginler için oldukça ilgi çekici. Ancak tarihte dünyada intiharların en yaygın olduğu yerlerden biri olmuş.
CNN'e göre bazı yorumcular bu bu trajik olgunun, ormanın Japon mitolojisindeki iblislerle ilişkilendirilmesine bağlı olduğunu söylüyor.
Bazıları ise sesi bastıran ve kaybolmayı kolaylaştıran ağaç yoğunluğuna dikkat çekiyor. Bu ürkütücü yerde birçok yürüyüşçü, geri dönüş yolunu daha kolay bulabilmek için yollarını bant veya iple işaretliyor.
20 Palyaço Motel, Nevada
Özellikle korku filmlerinin etkisiyle dünyadaki en ürkütücü otellerden biri Nevada'da... İçeride yüzlerce palço figüründen oluşan bir koleksiyon var. Otel bir mezarlığın yanında.
21 Bell Cadısı Mağarası - Teneesse / ABD
Hayalet avcıları ve paranormal meraklıları tarafından Amerika’nın en lanetli yeri olarak kabul ediliyor. Bu mağaranın 1800’lerde Bell ailesini lanetlediği söylenen kötü niyetli bir cadının yaşadığı yer olduğu söylentisi yıllarca dilden dil dolaştı.
Hikâye romanlara ve filmlere konu oldu.