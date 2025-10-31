Dünyadaki en korkutucu, ürkütücü, tuhaf 21 yer

Dünyadaki ürkütücü yerlerden biri de Meksika'daki Bebekler Adası.

Adanın adı İspanyolca “Isla de las Muñecas” yani “Bebeklerin Adası” olarak geçiyor. Türkçede bazen “Oyuncak Bebekler Adası” ya da “Bebekler Adası” diye anılıyor. Peki, hikayesi ne?

CNN'e göre Bebekler Adası, 2001’deki ölümüne kadar yaklaşık 50 yıl boyunca adada münzevi bir yaşam süren Don Julian Santana adlı bir adamın ürkütücü ama büyüleyici eseri.

Santana, o yıllar boyunca parçalanmış ve kırılmış bebeklerden oluşan ürpertici bir koleksiyon topladı. Bu bebekleri adanın dört bir yanındaki ağaç dallarına astı ve bugün hâlâ sanki bir kurban töreninden kalma figürler gibi orada asılı duruyorlar.

Adanın ünü büyük ölçüde şu efsaneye dayanıyor:

Adada yaşayan Julián Santana Barrera, kanal kenarında bir kız çocuğunun cesedini bulduğunu, bunun üzerine kızın ruhunu yatıştırmak amacıyla çevredeki ağaçlara ve adadaki yapılara bebekler astığını söylüyor.

Hayalet arkadaşına oynayabileceği oyuncaklar vermek istemişti.

Zamanla bu bebeklerin sayısı arttı. Ziyaretçilerin getirdiği bebekler, koleksiyonun parçası haline geldi. Bebeklerin rüzgar, nem, güneş gibi etkenlerle yıpranarak korkutucu bir görünüme sahip olması da adanın efsanevi yönünü güçlendirdi.