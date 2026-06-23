Son 1,5 yılın en düşük seviyesi görüldü: Netflix hisseleri neden düştü? İşte arkasındaki 3 neden

Küresel yayın devi Netflix'in hisseleri, analistlerin olumsuz raporları ve sektördeki stratejik kayıpların ardından sert bir satış baskısıyla karşılaştı. ABD borsalarında yüzde 6,2 değer kaybederek 72,55 dolara gerileyen şirket hisseleri, böylece Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Hisselerdeki bu sert düşüşün arkasında birkaç temel neden öne çıkıyor. Yatırım bankalarının yayınladığı raporlar piyasadaki satış dalgasını tetikleyen ilk unsur oldu. Bank of America son yatırımcı raporunda Netflix için hisse tavsiyesini "Tut" seviyesine düşürürken, bir diğer küresel finans devi Jefferies de şirkete yönelik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederek daha önce 128 dolar olan hedef fiyatını 110 dolara indirdi.

Yatırımcı güveni sarsıldı

Finansal raporların yanı sıra Netflix'in sektördeki stratejik bir rekabeti kaybetmesi de yatırımcı güvenini sarstı. Şirketin platform ekosistemini ve reklam altyapısını güçlendirmek adına kritik önemde görülen Roku ihalesini Fox Corporation’a kaptırması, piyasada ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Öte yandan Netflix Eş Üst Yöneticisi Greg Peters’ın, şirketin yakın vadede büyük ölçekli bir satın alma planı bulunmadığına dair yaptığı resmi açıklamalar, agresif büyüme bekleyen yatırımcıların talebini sınırlayan bir diğer etken oldu.

Analistler, Netflix'in organik büyüme ve mevcut reklam modelini optimize etme stratejisinin orta vadede güçlü kalabileceğini belirtse de, Roku gibi stratejik fırsatların kaçırılmasının ve kurumsal tavsiye indirimlerinin kısa vadede hisse üzerindeki baskıyı devam ettirebileceğini öngörüyor.