Burgan Bank ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Burgan Bank, ülke ekonomisine konsolide bazda 12,1 milyar TL’si leasing olmak üzere, 119,4 milyar TL kredi desteği sağlayarak, aktif büyüklüğünü 213 milyar TL'ye yükseltti. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, ilk yarıda elde edilen sonuçlarda dijitalleşme yatırımları, müşteri odaklı yaklaşım ve operasyonel verimliliği güçlendiren uygulamaların belirleyici rol oynadığını söyledi.

2026 yılının ilk yarısında da güçlü performanslarını sürdürdüklerini söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak dengeli büyüme yaklaşımımız, etkin risk yönetimi anlayışımız ve dijitalleşme odağımız doğrultusunda yılın ikinci çeyreğinde de güçlü performansımızı sürdürdük. Tüm iş kollarımıza yayılan büyümeyi, müşteri deneyimini geliştiren adımlarımız ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarımızla destekledik. Bu dönemde de yatırımlarımızın odağında teknolojik altyapımızı geliştirecek ve markalarımızı ileri taşıyacak projeler yer aldı. Dinamik ve çevik yönetim anlayışımızla bilançomuzu etkin şekilde yönetirken, değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı uyum sağlayan yapımızı daha da güçlendirdik. Burgan Bank ve ON Dijital markalarımızı geleceğe taşıyacak yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyor, hedeflerimize ulaşmak için hızlı, kararlı ve sürdürülebilir adımlar atıyoruz” dedi.

ON Dijital tarafında büyüme ivmesinin sürdüğünü belirten Dinç, "ON Dijital olarak dört yıl gibi kısa bir sürede 1,7 milyon müşteriyi aşarak, beşinci yılımızda 2 milyon müşteri hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Teknolojiye ve ON Dijital markamıza yaptığımız yatırımlarla müşteri deneyimini sürekli geliştirirken, müşteri tabanımızı da istikrarlı şekilde büyütüyoruz. 2026’ın ikinci çeyreğinde, uzaktan müşteri edinimindeki yüzde 4’lük pazar payımızı koruduk. Stratejik iş birliklerimizle Türkiye genelinde 51 marka ve 6 bin 972 satış noktasına ulaşarak müşterilerimize pratik, avantajlı ve güvenli çözümler sunmayı sürdürüyoruz. Dijital ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam ederken, temmuz ayı itibarıyla Ticari Şahıs Taşıt Kredisi sürecini de devreye aldık" dedi.

2026 yılının ikinci çeyreğinde Burgan Bank, Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında reel sektöre sağladığı toplam finansman desteğini 118,5 milyar TL seviyesine taşıdı. Bu büyüklüğün 86,7 milyar TL'sini nakdi, 31,8 milyar TL'sini ise gayri nakdi krediler oluştururken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyüme kaydedildi. Reel sektörün stratejik iş ortağı olma vizyonuyla geliştirilen dijital ve müşteri odaklı finansal çözümlerin bu büyümede önemli rol oynadığını belirten Dinç, "Kurumsal Bankacılık’ta dijitalleşmeyi yalnızca süreçleri hızlandıran bir unsur olarak değil, müşterilerimiz için değer yaratan bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda para transferi işlemlerimizi API altyapımızla entegre ederek, kurumsal müşterilerimize ve fintek ekosistemine daha güçlü, hızlı ve esnek çözümler sunmaya başladık. Bu yaklaşımımız sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre SGK tahsilatlarında yüzde 45, takas çeklerinde ise yüzde 95 büyüme elde ettik. Aynı dönemde operasyonel verimliliğimiz ve grup sinerjimizin katkısıyla dış ticaret hacmimizi dolar bazında yüzde 32 artırarak 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştırdık. Dijitalleşen faktoring çözümlerimizle KOBİ segmentindeki işlem hacmimizi 10 kat büyüttük ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi destekledik" dedi.

Birikim Yönetimi iş kolunda kaydedilen gelişmeleri de değerlendiren Murat Dinç, şöyle devam etti: "Müşterilerimizin birikimlerini daha etkin yönetmelerine olanak sağlayan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeyi sürdürürken, haziran sonu itibarıyla Burgan Yatırım dahil yönetilen müşteri varlık büyüklüğümüzü 76,5 milyar TL seviyesine taşıdık. Bankamızın toplam fon büyüklüğü ise 28 milyar TL olarak gerçekleşti.”

Burgan Yatırım tarafında ise Dinç, dijital kanalların etkin kullanımıyla yılın ikinci çeyreğinde müşteri sayısı yüzde 5 artarken, nisan ayında başlayan dijital hisse kredisi ile ikinci çeyrekte işlem hacminin yüzde 15 yükseldiğini belirtti. Devam eden sıfır komisyon kampanyası; müşteri kazanımı ve aktivasyon süreçlerini destekleyerek aktif müşteri oranındaki yüzde 4’lük artışta önemli bir rol oynadı. Ürün gamının çeşitlendirilmesine katkı sağlayan hisse opsiyonları ve Eurobond işlemlerinin de hacim ile gelir artışını desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.

Leasing ve filo kiralama tarafında ise 2026 yılının ikinci çeyreğinde de güçlü performansın sürdüğünü söyleyen Dinç, toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedi bazında ise ilk 5 şirket arasında yer aldıklarını ifade etti. Bu dönemde aktif büyüklüğün 2025 yıl sonuna göre yüzde 14 artarak 23,6 milyar TL'ye yükseldiğini belirten Dinç, şirketin özkaynak kârlılığının yüzde 37 ve aktif kârlılığının ise yüzde 9 olarak gerçekleştiğini aktardı. Hedeflenen 100-200 bin dolar işlem segmentinde yüzde 12,4 pazar payıyla sektörün ilk 5 şirketi arasında yer aldıklarını vurgulayan Dinç, filo kiralama tarafında ise filo büyüklüğünün yıl sonuna göre yüzde 11 artış gösterdiğini, toplam araç parkının yatırım değerinin 9,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Dinç son olarak, "Elde ettiğimiz bu sonuçların temelinde güçlü ekip yapımız, müşteri odaklı yaklaşımımız ve dijital dönüşüm vizyonumuz yer alıyor. Çalışanlarımızın gelişimini destekleyen, müşteri deneyimini sürekli iyileştiren ve teknolojiyi odağına alan yatırımlarımızla önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

