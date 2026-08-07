THY Temmuz rakamlarını açıkladı: Yolcu sayısı yüzde 5,4 arttı

THY Basın Müşavirliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, temmuzda 9,5 milyon yolcu taşıyan şirket, kapasitesini dinamik şekilde yöneterek tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranı olan yüzde 86,5'e ulaştı.

THY, zamanında kalkış oranını da geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artırarak yüzde 82,4'e yükseltti. Ocak-temmuz döneminde THY'nin toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 54 milyona ulaştı.

Şirketin aynı dönemde yolcu doluluk oranı 2,1 puan artarak yüzde 84,2'ye, zamanında kalkış oranı da 0,6 puan yükselerek yüzde 81,8'e çıktı. Yılın 7 ayında taşınan kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi. Temmuz sonu itibarıyla THY filosundaki uçak sayısı 563'e ulaştı.