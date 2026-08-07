Boğaz’ın kıtaları birleştiren ruhu Memorial Sanat Galerilerinde

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu destekleriyle ve 26 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu iş birliği ile düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na üçüncü kez sağlık sponsoru olan Memorial Sağlık Grubu, yarışın son iki yılına ait ilham veren fotoğraflardan oluşan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Yarışın arşivinden seçilen ve Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın son iki yılına ait karelerden oluşan sergi, İstanbul Boğazı’nda Asya’dan Avrupa’ya uzanan benzersiz mücadeleyi Memorial hastanelerindeki sanat galerilerine taşıyor.

Ağustos sonuna kadar açık olacak sergide, yarışın heyecanını, sporcuların azmini, Boğaz’ın eşsiz atmosferini ve kıtaları birleştiren bu büyük organizasyonun hafızasında yer eden anları yansıtan toplam 41 fotoğraf yer alıyor. Sergideki fotoğrafların 15’i Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi’nde, 26’sı ise Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerle buluşuyor.

“Sporun Dönüştürücü Gücüne ve Sağlıklı Yaşam Kültürüne Katkı Sunmaya Devam Ediyoruz”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, Memorial Sağlık Grubu’nun spora ve sağlıklı yaşama verdiği desteğin uzun soluklu bir yaklaşımın parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı’nın simgesel gücünü sporun heyecanıyla buluşturan, katılımcılarına sınırları aşma duygusunu yaşatan çok özel bir organizasyon. Bu yarışta her kulaç; hazırlığı, kararlılığı, cesareti ve sağlıklı yaşama duyulan güçlü bağlılığı temsil ediyor. Memorial olarak sağlığı, yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı görmüyor; hareketi, koruyucu sağlık bilincini ve yaşam kalitesini destekleyen her adımı bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Sporun düzenli ve bilinçli şekilde hayatın içinde yer almasının, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel iyilik halini güçlendirdiğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, üçüncü kez Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim için bu iş birliği, yarış günü verilen sağlık desteğinin ötesinde bir anlam taşıyor; sporun dönüştürücü gücüne, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına ve bu kültürün toplumda kalıcı bir hafızaya dönüşmesine katkı sunuyor. Bu yıl bu desteği, yarışın en heyecanlı izlerini taşıyan özel bir fotoğraf sergisiyle taçlandırıyoruz. Yarışın kendi arşivinden seçilen kareler, bir yarışın anlarını belgelemekle kalmıyor, emeği, disiplini, heyecanı ve İstanbul Boğazı’nın dünyada eşi olmayan atmosferini görünür kılıyor. Memorial Hastanelerimizde yer alan sanat galerilerinde, sporun enerjisini sanatın kalıcı diliyle buluşturmak bizim için ayrıca çok anlamlı. Sağlıklı bir toplumun güçlü sağlık hizmetlerinin yanı sıra sporu, sanatı ve iyi yaşam kültürünü destekleyen bütüncül bir yaklaşımla gelişeceğine inanıyoruz.”