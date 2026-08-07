Tarlaya ev yapma şartları değişti: Bağ evi ve bungalov için yeni kurallar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte tarım arazilerine yapılabilecek yapıların şartları yeniden belirlendi. Peki, tarlaya ev yapımı için yeni şartlar neler? Bağ evi, bungalov ve hobi bahçesi yapımında hangi kurallar geçerli olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
1 Yapılan değişiklikler neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, kırsal bölgelerde üretim yapan ve tarım arazisine bağ evi inşa etmeyi planlayan vatandaşlar açısından önemli değişiklikler içeriyor. Bu kapsamda, herhangi bir yapılaşma sürecine başlanmadan önce arazi sahiplerinin arazinin tarımsal niteliği, imar durumu ve yapılaşmaya ilişkin koşulları ilgili kurumlardan öğrenmesi gerekiyor.
Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek arazilere ilişkin asgari büyüklük şartı oldu. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan sınır 2 hektara düşürülürken, bu sayede daha küçük tarım arazilerine sahip üreticiler için de tarımsal amaçlı yapı izni alma imkanı getirildi.
2 Eski başvurular hangi kurallara göre değerlendirilecek?
Yeni yönetmelikte, geçiş sürecine yönelik düzenlemelere de yer verildi. Buna göre, 4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan tarımsal amaçlı yapı ile tarım dışı kullanım başvuruları, eski yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacak.
Yönetmelikte geçen hükümde şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24’üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir."
3 Bungalov yapmak için hangi şartlar geçerli olacak?
Yeni düzenlemeyle arazi büyüklüğüne ilişkin şart esnetilmiş olsa da bu değişiklik, her bungalov yapısının yasal kabul edileceği anlamını taşımıyor. Tarımsal amaçlı kullanım, gerekli kurum izinleri ile imar ve yapılaşma koşullarına uyulması yönündeki şartlar uygulanmaya devam edecek.
4 Arazi büyüklüğü tek başına yapı izni için yeterli mi?
Yönetmelikte belirtilen arazi büyüklüğü şartını karşılamak tek başına yapı izni için yeterli olmayacak. Turistik konaklama amacıyla inşa edilen bungalovlarla tarımsal faaliyet kapsamında yapılan bağ evleri farklı izin ve ruhsat süreçlerine tabi tutulabilecek. Ticari faaliyet gösterecek yapılar için de belediye, il özel idaresi, turizm birimleri ve ilgili diğer kurumlardan ek onay alınması gerekebilecek.