Tarlaya ev yapma şartları değişti: Bağ evi ve bungalov için yeni kurallar neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, kırsal bölgelerde üretim yapan ve tarım arazisine bağ evi inşa etmeyi planlayan vatandaşlar açısından önemli değişiklikler içeriyor. Bu kapsamda, herhangi bir yapılaşma sürecine başlanmadan önce arazi sahiplerinin arazinin tarımsal niteliği, imar durumu ve yapılaşmaya ilişkin koşulları ilgili kurumlardan öğrenmesi gerekiyor.

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek arazilere ilişkin asgari büyüklük şartı oldu. Daha önce 5 hektar olarak uygulanan sınır 2 hektara düşürülürken, bu sayede daha küçük tarım arazilerine sahip üreticiler için de tarımsal amaçlı yapı izni alma imkanı getirildi.