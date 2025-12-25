SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 300

Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadilinin 24 Aralık 2025’te tescil edilerek Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığı, SPK onayı ile birlikte bedelsiz payların tamamının iç kaynaklardan karşılandığı bildirildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 280.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.120.000.000 TL'ye artırılmasına (%300 oranında) ve artırılan 840.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına ilişkin SPK onaylı esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili 24.12.2025 tarihinde Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 24.12.2025 tarih ve 11486 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yönetim kurulumuzun aldığı 25.12.2025 tarihli karar doğrultusunda bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.12.2025 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.