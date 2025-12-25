Araç sahipleri için kritik uyarı: UTTS’de son tarih yaklaşıyor

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne çift yakıtlı araçların kayıt işlemleri için tanınan sürenin dolmasına 6 gün kaldı. Bu tarihe kadar kayıt işlemini tamamlamayanlar cezayla karşı karşıya kalabilir.
Ticari araçlar için zorunlu hale getirilen UTTS’de, tek yakıtlı araçlara tanınan başvuru süresi tamamlanırken sistem de aktif olarak devreye alınmıştı.
1 Çift yakıtla çalışan araç sahipleri dikkat
Uygulama kapsamında, çoğunlukla ticari taksiler ile şirket adına kayıtlı ve sonradan LPG dönüşümü yapılan araçların LPG deposuna Taşıt Tanıma Birimi takılması gerekiyor.
Benzin ve LPG olmak üzere çift yakıtla çalışan araçlarda ise her iki yakıt sistemi için ayrı ayrı Taşıt Tanıma Birimi kaydı ve montajı yapılması zorunlu bulunuyor.
2 Son tarih 31 Aralık 2025
NTV'de yer alan habere göre, LPG için UTTS takma işleminin son tarih 31 Aralık 2025.
Söz konusu tarihe kadar TTB takmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Bunun yanında, Vergi Usul Kanunu’nun 353/a-1 ve 2’nci bentleri uyarınca özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir. 2025 için bu cezalar, 10 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyordu
Gelecek yıl geçerli olacak cezalar ise yeniden değerleme oranıyla artırıldı.
3 Kimler için zorunlu?
Taksiler, minibüsler, kamyonetler, otobüsler gibi ticari amaçla kullanılan tüm araçlar için UTTS takılması zorunlu. Çift yakıtlı yani benzin ve LPG kullanan araçlar da her yakıt türü için ayrı TTB takmakla yükümlü.
LPG deposu olup, LPG kullanmasa bile LPG tankına TTB takılması zorunluğu biliniyor.
4 Süreç nasıl işleyecek?
Kayıt için UTTS.gov.tr üzerinden kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılması gerekiyor. Ardından, araç bilgileri (plaka, motor/şasi numarası) yükleniyor ve çift yakıtlı araçlar için her yakıt türü ayrı ayrı kaydediliyor.
TTB cihazı ve montaj ücreti, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün belirttiği banka hesabına yatırılıyor.
UTTS.org.tr üzerinden yetkili servislerle iletişime geçilerek TTB montajını yaptırıyor ve LPG ve benzin için ayrı cihazlar monte ediliyor.
Montaj sonrası ise UTTS sistemi üzerinden cihazın aktif hale geldiğinin doğrulanması gerekiyor.
6 Ücretlendirme ne kadar?
TTB cihazı ile montaj ücretleri Darphane tarafından belirlenirken, yetkili firmalara göre farklılık gösterebiliyor. 2025 yılı için belirlenen toplam maliyet ise 2 bin 172 lira düzeyinde bulunuyor.
UTTS, akaryakıt alımlarını dijital ortamda kayıt altına alarak manuel plaka girişine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.