Araç sahipleri için kritik uyarı: UTTS’de son tarih yaklaşıyor

Kayıt için UTTS.gov.tr üzerinden kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılması gerekiyor. Ardından, araç bilgileri (plaka, motor/şasi numarası) yükleniyor ve çift yakıtlı araçlar için her yakıt türü ayrı ayrı kaydediliyor.

TTB cihazı ve montaj ücreti, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün belirttiği banka hesabına yatırılıyor.

UTTS.org.tr üzerinden yetkili servislerle iletişime geçilerek TTB montajını yaptırıyor ve LPG ve benzin için ayrı cihazlar monte ediliyor.

Montaj sonrası ise UTTS sistemi üzerinden cihazın aktif hale geldiğinin doğrulanması gerekiyor.