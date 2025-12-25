Morgan Stanley'deki stratejistler, gelecek yıl piyasaları ters köşeye çekebilecek üç beklenmedik gelişmeye dikkat çekerek, 2026'nın büyük sürprizlerinin neler olabileceğine dair görüşlerini ortaya koydular.

Banka, Wall Street'te hisse senetleri için bir başka parlak yıl öngören birçok kuruluştan biri. Bir yıl sonrasına ilişkin tahminlerinde , güçlü şirket kazançları ve ABD ekonomisine yayılacak "sürekli toparlanma" sayesinde S&P 500'ün 2026'da %13 daha yükseleceğini öngördü.

Business Insider'da yer alan habere göre; işte bankanın 2026 için hedeflediği en büyük üç sürpriz: