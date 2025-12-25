Morgan Stanley'deki stratejistler, gelecek yıl piyasaları ters köşeye çekebilecek üç beklenmedik gelişmeye dikkat çekerek, 2026'nın büyük sürprizlerinin neler olabileceğine dair görüşlerini ortaya koydular.
Banka, Wall Street'te hisse senetleri için bir başka parlak yıl öngören birçok kuruluştan biri. Bir yıl sonrasına ilişkin tahminlerinde , güçlü şirket kazançları ve ABD ekonomisine yayılacak "sürekli toparlanma" sayesinde S&P 500'ün 2026'da %13 daha yükseleceğini öngördü.
Business Insider'da yer alan habere göre; işte bankanın 2026 için hedeflediği en büyük üç sürpriz:
1 İstihdamsız verimlilik patlaması
ABD ekonomisi, enflasyonu baskılayan ve Fed’in daha fazla faiz indirimi yapmasının önünü açan, “istihdamsız toparlanmanın” versiyonu sayılabilecek bir “istihdamsız verimlilik artışı” yaşayabilir.
Morgan Stanley stratejistlerinden Matthew Hornbach’a göre bu senaryoda ABD iş gücü piyasasındaki zayıflama ücret artışlarını ve enflasyonu sınırlarken, hızlanan verimlilik büyümeyi dengede tutar. Böyle bir durumda çekirdek enflasyon yüzde 2’nin altına düşebilir.
“Arz kaynaklı bu dezenflasyon, Fed’e yatırımcıların politika kaynaklı yeni bir enflasyon dalgasından endişe etmesine gerek kalmadan faizleri destekleyici seviyelere indirme alanı tanır” diyen Hornbach, bunun aynı zamanda ABD’de artan bütçe açıklarına ilişkin yatırımcı kaygılarını da azaltabileceğini belirtti.
İş gücü verimliliğinde artış sinyalleri görülmeye başlandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı sektörlerde saat başına üretim ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Bu oran, önceki çeyrekteki yıllık yüzde 1,8’lik düşüşün ardından geldi.
Yatırımcılar ayrıca, merkez bankasının resmi projeksiyonlarına kıyasla gelecek yıl için daha agresif faiz indirimlerini fiyatlıyor. Fed yetkilileri 2026 için yalnızca bir faiz indirimi öngörürken, CME FedWatch’a göre piyasalar yıl sonunda faizlerin daha düşük olma ihtimalini yüzde 72 olarak görüyor.
2 Hisse senedi-tahvil paradigmaları yeniden değişiyor
Hisse senedi fiyatları genellikle tahvil fiyatlarıyla ters orantılı olarak işlem görür ; çünkü riskli varlıklardaki düşüş, yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesine neden olur.
Bu dinamik 2025'te tamamen tersine döndü ve hem hisse senedi hem de tahvil fiyatları yıl boyunca istikrarlı bir şekilde yükseldi. Morgan Stanley'e göre bunun nedeni kısmen, hisse senetlerinin son zamanlarda "kötü haber iyi haberdir" rejimine saplanmış olması; yani zayıf ekonomik verilerin hisse senetleri için olumlu olması ve yatırımcıların Fed'in faiz indirimleri konusunda iyimser olmalarıdır.
Ancak enflasyon gelecek yıl Fed'in hedef seviyesine geri dönerse bu dinamik tekrar tersine dönebilir. ABD Hazine tahvilleri hem güvenli liman hem de enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülüyor .
3 Emtia ve enerji fiyatları hızla yükselebilir
Stratejistler enerji de dahil olmak üzere emtiaların 2025'te büyük bir yükseliş yaşadığını ve 2026'da da benzer bir yükselişin tekrarlanabileceğini öne sürdüler. Bunun nedeni, emtia fiyatlarında "patlamaya" yol açabilecek bir dizi olay olabilir:
Banka, “Zayıf dolar ve Çin’den gelen güçlü tüketim hikâyesi, hâlihazırda son 5 yılın en düşük seviyelerinin altında bulunan benzin de dâhil olmak üzere enerji fiyatlarını yeni zirvelere taşır” diyor.