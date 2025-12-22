ARF Bio (ARFYE) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak, fiyatı ne kadar?

Hayvansal ve tarımsal organik atıklardan elektrik enerjisi ve gübre üretimi yapan yeni nesil yeşil dönüşüm şirketi ARF Bio’nun (ARFYE) halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. İşte ARF Bio halka arzıyla ilgili detaylar:
1 ARF BİO HALKA ARZ NOTLARI
Talep Toplama Tarihleri: 25-26 Aralık 2025
Halka Arz Fiyatı: 19,50 TL
Aracı Kurum: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist Kodu: ARFYE
Lot Sayısı: 47.000.000
Katılım Endeksi: Uygun
Halka Arz Büyüklüğü: 916.500.000
Halka Açıklık Oranı: 25,71%
Tahsisat Grupları:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 23.500.000 TL nominal (%50)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 23.500.000 TL nominal (%50)
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:
-Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı (%55)
-Mikro Alg Yatırımının Finansmanı (%15)
-Finansal ve Cari Borç Ödemeleri (%30)
2 ARF BİO HALKA ARZI HAKKINDA
25 ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde, pay başına 19,50 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 916,5 milyon TL olacak.
ARF Bio’nun çıkarılmış sermayesinin 147.337.401 TL’den 182.837.401 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 35,5 milyon TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan RePie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11,5 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 47 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,71 olacak. Halka arz, A1 Capital ve Bulls Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.
3 ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Şirketten yapılan açıklamaya göre ARF Bio İzmir/Ödemiş’te yer alan tesislerinde hayvansal ve tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve organik/organomineral gübre üretiyor. Açıklamaya göre şirket halka arzdan sağlayacağı gelirle mevcut entegre üretim tesisini biyokimya sanayi için çok değerli olan mikro alg üretimini de içerecek şekilde genişletmeyi, ilerleyen dönemlerde sera yatırımıyla daha da çeşitlendirmeyi hedefliyor.
Şirket bu projelerle, hayvansal ve tarımsal organik atıklardan çok çeşitli ürünler elde etmeyi planlıyor.
4 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİNİN AÇIKLAMASI
Önemi giderek kritikleşen yeşil dönüşüme dikkat çeken ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, “İklim değişikliğinin getirdiği riskler, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen hedefler, yaygınlaşmaya devam eden zorunlu karbon vergileri ve uluslararası fonların yeşil yatırım arayışları başta olmak üzere, günümüzde uluslararası siyasi ve ekonomik düzlemde öne çıkan gündemlerden birisi yeşil dönüşümdür" diye konuştu.
“Bizler bu konularda uzun süren araştırmalarımız sonucunda İzmir’in Ödemiş ilçesinde hayvansal ve tarımsal atıkların en verimli şekilde bertaraf edildiği, bu atıklardan yenilenebilir enerji, organik, organomineral gübre üretimi, negatif karbon süreçleriyle başta havayolu şirketleri, ulaştırma, ve madencilik gibi enerji yoğun çalışan sektörler olmak üzere birçok kuruluşun hem gönüllü hem zorunlu karbon kredisi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere projemizi tamamladık ve yatırımımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan Arslan, “Yatırımlarımızı çok büyük ölçüde tamamlamış olduğumuz bu tesiste, hayvansal ve tarımsal atıkların fermantasyonu sonucu hem doğaya zararlı olan metan gazını bertaraf ediyoruz, hem katı ve sıvı organik organomineral gübre üretiyoruz hem de doğayı temizlediğimiz için birçok enerji yoğun sektörün ihtiyaç duyduğu karbon kredilerini üretiyoruz” açıklamasını yaptı.
5 SERA, MİKROALG VE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI
Tesisin kendi üretiminden doğan kaynakların yeniden üretime kazandırıldığı tam döngüsel bir modeli hayata geçirdiklerinin altını çizen Arslan şunları söyledi: “Tesisimizi tasarlarken her bir organik çıktının geri kazanımı bizim temel hedefimizdi. Bu amaçla mevcut tesisimize biyokimya alanında çok kıymetli olan mikro alg yatırımımızı ve sera yatırımımızı da eklemeyi planlıyoruz. Çünkü mevcut üretimimiz bu ürünleri de çok düşük maliyetlerde elde etmemize imkân veriyor. Bu geliştirmelere uygun olarak tasarlanan tesisimizde mevcut biyogaz kapasitesinin büyüklüğüyle eşdeğer güneş enerjisi santrallerini de kurmayı hedefliyoruz. Tüm planlamamız tamamen yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşümü tamamlayıcı şekilde olacak. Halka arzımızla birlikte öncelikle mevcut gübre üretim tesisinde üretim ve satış hacmimizin artırılması için işletme sermayesi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 55’i iş hacmimizin büyütülmesi için kullanılacak. Bunun yanında öncelikli yatırım olarak mikro alg tesisi kuracağız. Halka arz gelirimizin yüzde 15’ini bu yatırım için ayırdık.”