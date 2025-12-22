ARF Bio (ARFYE) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak, fiyatı ne kadar?

Şirketten yapılan açıklamaya göre ARF Bio İzmir/Ödemiş’te yer alan tesislerinde hayvansal ve tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve organik/organomineral gübre üretiyor. Açıklamaya göre şirket halka arzdan sağlayacağı gelirle mevcut entegre üretim tesisini biyokimya sanayi için çok değerli olan mikro alg üretimini de içerecek şekilde genişletmeyi, ilerleyen dönemlerde sera yatırımıyla daha da çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Şirket bu projelerle, hayvansal ve tarımsal organik atıklardan çok çeşitli ürünler elde etmeyi planlıyor.