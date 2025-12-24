BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.12.2025)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.11 milyar TL ile Türk Altın İşletmeleri hissesinde olurken, bu şirketi 45.87 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde İçecek sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.52 azalışla 11,290 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 264 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 106.95 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 58.22 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.57 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 11,346 ve 11,402 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 11,255 ve 11,220 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36.68 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 15.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 16.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13.40-11.90

Satım aralığı: 15.90-16.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.027 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

17.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 19.64 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 18.54 seviyesinin altına kayması halinde ise 17.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.70-17.40

Satım aralığı: 18.70-18.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.022 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

20.74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 19.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 20.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19.80-19.60

Satım aralığı: 20.80-21.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



GÜÇ KAYBEDİYOR

80.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 75.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 78.05 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 75.50-74.50

Satım aralığı: 79.50-81.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.037 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.176.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 155.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 177.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 155.00-142.00

Satım aralığı: 169.00-172.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.112 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 557 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 490.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 556.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 490.00-485.00

Satım aralığı: 530.00-555.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.050 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

87 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 75.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 82.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 75.50-70.50

Satım aralığı: 83.00-86.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.034 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



GÜÇ KAYBEDİYOR

51.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 48.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 49.76 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48.25-46.00

Satım aralığı: 51.00-52.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

293.25-305.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 296.25 seviyesinin altında kapanışlarda 276.19 seviyesine gerileyebilir. 305.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 305.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 290.00-270.00

Satım aralığı: 305.00-317.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DİRENÇTE ZORLANDI

270-278.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 270.5 seviyesinin altında kapanışlarda 260.00 seviyesine gerileyebilir. 283.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 283.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 260.00-257.50

Satım aralığı: 270.00-280.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 45.86 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 38.75 seviyesinde bulunurken direnç 50.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 38.75-33.00

Satım aralığı: 47.75-53.50

Endeks Ağırlığı (%) :1.23

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.183 puan arttı.



TR ANADOLU METAL MADENCİLİK



YÜKSELİŞ ZEYRİNDE

100.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 117.60 seviyesindeki dirence yönelebilir. 109.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 100.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 100.00-94.50

Satım aralığı: 112.00-115.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.032 puan arttı.



T.S.K.B.



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12.40-12.10

Satım aralığı: 12.80-13.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



İZLENMELİ

55.25 - 58 aralığında hareket eden hisse 56.6 seviyesinin altında kapanışlarda 55.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 56.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 59.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 55.50-54.50

Satım aralığı: 56.50-58.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.027 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.112.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 102.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 112.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 102.00-94.50

Satım aralığı: 112.00-110.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 29.24 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 30.92 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 32.55 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 30.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 30.00-26.75

Satım aralığı: 31.00-34.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.034 puan arttı.



VESTEL



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 31.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 28.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 30.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 28.75-27.75

Satım aralığı: 31.75-32.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.14

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.