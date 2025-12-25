ARA
  Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (25 Aralık)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (25 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.


Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (25 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0285714 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0285714 TL Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 3,691 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

