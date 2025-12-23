SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 200

İhlas Holding A.Ş., tamamı nakden karşılanmak üzere 3 milyar TL tutarında (%200) bedelli sermaye artırımı planladığını duyurdu.

Mevcut 1,5 milyar TL olan çıkarılmış sermayenin 4,5 milyar TL’ye yükseltilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 1 TL olarak belirlenirken, izahnamenin onaylanması için 23 Aralık 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulduğu ifade edildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 3.000.000.000 TL (%200,00 oranında) artırılarak 4.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.