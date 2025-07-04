SPK'dan Galatasaray'a onay geldi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 150 bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Kurulun dünkü bültenine göre bedelli sermaye artırımına onay geldi.

Galatasaray dün sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerini şöyle duyurmuştu:

Bildirimde şu bilgi de yer alıyordu "Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen

kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Vergi ödemeleri kaleminde geçiş yapılmayacaktır".

