ARA
DOLAR
39,84
0,04%
DOLAR
EURO
46,98
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
4280,98
0,53%
GRAM ALTIN
BIST 100
10228,39
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan Galatasaray'a onay geldi

SPK bültenine göre, Kurul, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların 8,1 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

04 Temmuz 2025 | 06:32
SPK'dan Galatasaray'a onay geldi

 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 150 bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Kurulun dünkü bültenine göre bedelli sermaye artırımına onay geldi.

Galatasaray dün sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerini şöyle duyurmuştu:

Bildirimde şu bilgi de yer alıyordu "Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen
kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Vergi ödemeleri kaleminde geçiş yapılmayacaktır". 
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}