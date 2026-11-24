Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 24 Kasım 2026’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda toplam 10 milyar 772 milyon 937 bin TL nakit kâr payı dağıtımının onaylandığını açıkladı.

Borsada işlem gören A grubu paylar için pay başına brüt 3,07 TL, net 2,6095 TL temettü ödenecek. Kesinleşen hak kullanım tarihi 26 Kasım 2026, kayıt tarihi 27 Kasım 2026, temettünün yatırımcı hesaplarına geçiş tarihi ise 30 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 13:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Ortaklara 10.772.937.000,00 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması;

-Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10.772.937.000,00 TL'nin: 3.955.179,01 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden 3.075.247.636,36 TL'sinin kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden, 7.693.734.184,63 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 1.077.293.700,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin: 395.517,90 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 307.524.763,64 TL'sinin kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden, 769.373.418,46 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 10.772.937.000,00 TL'nin 3.075.247.636,36 TL'sinin kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden, 7.697.689.363,64 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 1.077.293.700,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 307.524.763,64 TL'sinin kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden, 769.768.936,36 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

-Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 10.772.937.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 3,0700TL (% 307,00), net 2,6095 TL (% 260,95) olarak ödenmesi,

-Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 26 Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılması.