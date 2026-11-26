Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. ABD'den gelen ekonomik verilerin etkisiyle dün sert gerileyen altın, 26 Kasım Perşembe gününe yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar, altın fiyatlarının yeni işlem gününde nasıl bir seyir izlediğini merak ediyor.

Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Ons altın güne nasıl başladı? İşte 26 Kasım 2026 altın piyasasında son durum...